El SEPE confirma una de sus ayudas más importantes para mayores de 52 años: 480 euros al mes y cotización para la jubilación

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más importantes del SEPE y que a día de hoy perciben casi medio millón de desempleados que cumplen con los requisitos establecidos para la Seguridad Social. Esta prestación es una de las más especiales de la Administración, ya que es de carácter vitalicio y también cotiza para la futura pensión de jubilación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los requisitos que se piden para poder recibir el subsidio para mayores de 52 años.

El subsidio para mayores de 52 años fue creado en 1984 con el objetivo de favorecer a los trabajadores de estas edades víctimas de la crisis del momento y que tenían dificultades para incorporarse al mercado laboral. Esta ayuda se convirtió en una de las ayudas más importantes del SEPE tras ser renovada en el año 2019 en el Real Decreto-ley 8/2019, que rebajó la edad para acceder a esta ayuda a los 52 años y renovó los requisitos y condiciones.

En fecha de 2026, son casi medio millón de ciudadanos españoles los que reciben esta ayuda que se entrega a las personas que han agotado la prestación contributiva por desempleo y que están cerca de la edad de jubilación. «Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años», informa la Seguridad Social sobre este subsidio.

Requisitos para la ayuda para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años equivale a una cuantía que es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) y que se traduce en 480 euros mensuales de carácter vitalicio hasta el acceso a la jubilación o cuando el trabajador haya encontrado otro empleo. Una de las grandes particularidades es que esta ayuda cotiza para la jubilación, por lo que se tomará como base de cotización el 125 por cien de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social vigente en cada momento.

Para poder acceder al subsidio para mayores de 52 años habrá que cumplir una serie de requisitos, siendo el más importante estar en situación de desempleo, haber agotado la prestación contributiva y también demostrar una carencia de rentas propias. Estos son todos los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a la ayuda estrella del SEPE:

Estar en situación de desempleo.

Tener 52 años o más y haber agotado la prestación por desempleo, ser inmigrante retornado a España, liberado/a de prisión sin derecho a prestación o haber sido declarado o declarada plenamente capaz o persona con incapacidad permanente.

Estar inscrita o inscrito como demandante de empleo durante un mes desde que se agote la prestación por desempleo.

Cumplir el acuerdo de actividad, que está incluido en la solicitud del subsidio.

Carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional.

Acreditar que en la fecha del hecho causante y en la de la solicitud del subsidio reúnes todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social español.

La Seguridad Social también informa a través de sus canales oficiales que «si has percibido o agotado la Renta Activa de Inserción, la prestación por cese de actividad o el subsidio extraordinario por desempleo, no puedes acceder al subsidio de mayor de 52 años».