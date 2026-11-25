Pasar unos días lejos de la ciudad, rodeados de olivos, cabras, perros y gatos puede sonar a escapada rural. En este caso, sin embargo, no se traat de reservar una casa de campo ni de pagar por alojarnos en mitad de la naturaleza. Una pareja que vive en Roquetes, en Tarragona, ofrece quedarse en su finca a cambio de echar una mano con los animales y con algunas de las tareas que realizan diariamente.

Franzi y Elli llevan instaladas allí desde 2019. Su finca tiene aproximadamente una hectárea, es decir, unos 10.000 metros cuadrados, y en ella conviven con perros, gatos, cabras, gallinas, patos corredores indios y peces. La propuesta aparece publicada en Workaway, una plataforma que pone en contacto a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento a cambio de colaboración. Pueden recibir a un máximo de dos personas y piden que quienes se apunten se queden, al menos, durante una semana.

Una pareja ofrece alojamiento gratis en una finca de Tarragona a cambio de cuidar animales

Buena parte de la ayuda que necesitan tiene que ver con sus animales. No se trata únicamente de ponerles comida por la mañana y olvidarse de ellos hasta el día siguiente. Los voluntarios pueden quedarse a su cargo cuando Franzi y Elli tienen que salir y, dependiendo del momento, también colaborar con animales de acogida. De hecho, recientemente explicaban en su perfil que necesitaban ayuda para cuidar siete gatitos, cuatro de los cuales todavía tomaban biberón.

Además, una vez a la semana existe la posibilidad de acompañar a Elli al refugio de perros y gatos en el que trabaja en Tortosa. Allí las tareas pueden ir desde preparar la comida o limpiar hasta administrar medicación o, simplemente, pasar tiempo con los animales. La estancia está, por tanto, especialmente pensada para quienes disfrutan de su compañía y no tienen inconveniente en asumir este tipo de responsabilidades.

También hay que trabajar en el huerto y cuidar la finca

Los animales no son lo único que ocupa el día a día. La pareja está recuperando un antiguo terreno de olivos y algarrobos mediante principios de permacultura y agricultura sintrópica, por lo que siempre hay algo por hacer. Dependiendo de la época del año, quienes se alojen allí pueden ayudar a plantar, regar, podar o trabajar en el huerto. En otoño llega la recogida de aceitunas y algarrobas, mientras que durante los meses de calor el riego ocupa buena parte del trabajo.

También hay pequeñas reparaciones pendientes. Algunas se realizan con barro, materiales reciclados y técnicas de construcción natural. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el mantenimiento de los espacios en los que viven las cabras. El acuerdo habitual consiste en colaborar entre cuatro y cinco horas al día durante cinco días a la semana. Cocinar y mantener limpios los espacios que se comparten se consideran tareas de convivencia y no forman parte de esas horas.

Qué ofrecen a cambio del trabajo diario

A cambio de esa ayuda, los voluntarios tienen alojamiento y dos comidas al día. Franzi y Elli preparan desayuno y cena, ambos vegetarianos o veganos, mientras que cada huésped debe comprar por su cuenta lo necesario para el almuerzo. Durante la estancia tampoco se permite consumir carne ni pescado dentro de la finca.

Para dormir cuentan con una caravana sencilla preparada para dos personas. Los viajeros que lleguen con su propia furgoneta o autocaravana también pueden instalarse en el terreno. Eso sí, quien espere todas las comodidades de un apartamento turístico probablemente deba pensárselo dos veces. La caravana no dispone todavía de electricidad y se facilitan lámparas recargables por USB. Los móviles y ordenadores pueden cargarse dentro de la vivienda principal.

La finca funciona, además, fuera de la red convencional. Utilizan agua de lluvia y, debido a la sequía de la zona, su consumo está muy controlado. La ducha puede utilizarse una o dos veces por semana si las condiciones lo permiten y deben emplearse jabones orgánicos, ya que el agua utilizada después sirve para regar. Tampoco hay lavadora y el baño es de compostaje.

Els Ports y Tortosa están muy cerca de la finca

La propiedad se encuentra a unos siete kilómetros de Tortosa y Roquetes, por lo que tener vehículo facilita bastante los desplazamientos. La pareja, no obstante, explica que puede acercar a sus huéspedes a determinados lugares cuando lo necesiten. Uno de los atractivos del entorno es la proximidad del parque natural de Els Ports y del Mont Caro. Quienes ya han pasado por la finca destacan precisamente la tranquilidad del lugar y todo lo que han aprendido durante la estancia. Algunos llegaron sin experiencia y acabaron recogiendo aceitunas, plantando árboles, construyendo con barro o aprendiendo a cuidar cabras. No son unas vacaciones convencionales, ni pretende serlo. A cambio de alojamiento y comida, Franzi y Elli buscan personas dispuestas a implicarse de verdad en una forma de vida mucho más sencilla y ligada al campo.