Ni las guerras ni el paso de los siglos lo tumbaron: el olivo español que lleva 1.700 años vivo y sigue dando frutos

El olivo tiene su origen en el sur del Cáucaso y en las costas mediterráneas de Siria y Palestina. Desde estas regiones comenzó una expansión gradual hacia Chipre, la isla de Creta y Egipto. A partir del siglo XVI a. C., los fenicios desempeñaron un papel fundamental en su difusión, llevándolo primero a las islas griegas y, con el paso del tiempo, a la península griega, donde su cultivo adquirió una gran importancia. Desde el siglo VI a. C., el olivo siguió expandiéndose por toda la cuenca mediterránea, llegando a territorios como Trípoli y Túnez, para después avanzar hacia el sur de Italia.

En la península ibérica, fueron los fenicios quienes introdujeron el olivo alrededor del año 1050 a. C., aunque este cultivo alcanzó su época de mayor esplendor durante la presencia romana, especialmente tras la llegada de Escipión en el 212 a. C. Siglos después, tras el descubrimiento de América, se transportaron los primeros olivos desde Sevilla hasta las Antillas. En la actualidad, el cultivo del olivo ha superado ampliamente los límites del Mediterráneo y puede encontrarse en lugares tan diversos como Australia, China y distintos países africanos.

El olivo más antiguo de España

Uno de los olivos más representativos de España es la Farga del Arión, situada en Ulldecona (Tarragona). Este ejemplar milenario pertenece a los hermanos Roser y Joan Lluís Porta i Ferré, propietarios del histórico Molino de la Cruz, en La Galera, donde desde 1884 producen el aceite «El Vilar Mil·lenari» utilizando este árbol y otros 150 olivos milenarios de su propiedad, todos ellos certificados por la «Marca de Garantía Aceite Farga Milenaria». En 1997, la Generalitat de Cataluña declaró el olivo como «Árbol Monumental», y en 2006 recibió el premio al Mejor Olivo Monumental de España concedido por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

Con el objetivo de conservar y difundir éste valioso patrimonio natural, los propietarios firmaron un convenio con el Ayuntamiento de Ulldecona para organizar visitas guiadas. Más adelante, la Mancomunidad Taula del Sénia y la Asociación Territorio Sénia impulsaron la creación del Museo Natural de Olivos Milenarios del Arión, fomentando un turismo sostenible que protege tanto los árboles como su entorno. Además, se elaboró un inventario que inicialmente registró más de 4.000 olivos milenarios y que en la actualidad supera los 5.000 ejemplares. Gracias a estas iniciativas, se ha puesto en valor el patrimonio olivarero mediante proyectos relacionados con la gastronomía, el medio ambiente, el paisaje, la cultura y el oleoturismo.

«La Farga del Arión es un conjunto de olivos destacado de la variedad farga que se encuentra en el extremo sur de Cataluña, en Ulldecona, en la comarca de El Montsià. Se han inventariado más de 5.500 olivos, con el más antiguo, plantado en el año 314 d. C., en Ulldecona. No sólo es el más antiguo del Estado español, sino que, además, este árbol milenario es el más antiguo del mundo de su especie y una de las muestras más auténticas de cómo la agricultura tradicional ha trascendido en el tiempo y se ha fusionado con un paisaje moderno», detalla la Generalitat de Cataluña.

La presencia de estos olivos milenarios no es fruto de la casualidad. Su plantación está estrechamente relacionada con la proximidad de Ulldecona a la antigua Vía Augusta, una de las principales calzadas del Imperio romano y una importante ruta de comunicación y comercio.

Museo natural Olivos Milenarios del Arión

Ulldecona, situada en el extremo sur de Cataluña, en la comarca del Montsiá y junto al río Sénia, alberga el mayor número de olivos milenarios inventariados del mundo, con un total de 1.379 ejemplares distribuidos en su término municipal de 126,8 km². Aunque algunos se encuentran en zonas llanas, la mayoría crecen en las laderas de las sierras de Montsiá y de Godall. Una de las concentraciones más importantes se localiza en el Arión, cerca del barrio de la Miliana, donde la familia Porta i Ferré, propietaria de la finca, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Ulldecona para promover y gestionar las visitas turísticas. Posteriormente, con la colaboración de la Mancomunidad Taula del Sénia y otras entidades, se acondicionó el espacio para facilitar recorridos guiados de forma respetuosa con el entorno.

En la zona que se puede visitar del fondo del Arión, que ocupa 1,3 hectáreas, se conservan 35 olivos milenarios de gran valor histórico y paisajístico. Las visitas, aptas para todos los públicos y disponibles en varios idiomas, permiten conocer la historia de la finca, el origen del nombre del Arión y la importancia de estos árboles para el paisaje y el patrimonio de la región.

Entre los ejemplares más destacados se encuentran el conocido como «el de los novios», «el del pozo» y, especialmente, la Farga del Arión, considerada el olivo más antiguo del mundo. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene más de 1.700 años de antigüedad. La experiencia concluye con una cata de aceites elaborados en la zona y la posibilidad de adquirir estos productos.