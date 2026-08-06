Una mujer compra un vestido en una tienda benéfica pero se lleva una «desagradable sorpresa» después de lavarlo

Muchos conocen el dicho popular de que lo barato sale caro, y es que en ocasiones comprar ropa a un precio tirado puede acarrear una serie de disgustos a futuro. Precisamente esto es lo que le sucedió a esta mujer que compró una prenda de ropa en una tienda benéfica y, al darle el primer lavado, se llevó una «desagradable sorpresa».

Con el auge de la moda en redes sociales de recuperar los modelos más vintage, se ha popularizado recurrir a este tipo de tiendas para comprar los modelos más antiguos y poder lucir a la moda. Sin embargo, en ocasiones, esto puede convertirse en un arma de doble filo.

Una sorpresa «desagradable» al lavar la prenda

La mujer compartió en sus redes sociales un video en donde mostraba un problema que le había surgido tras lavarla por primera vez. Es probable que dichas prendas, al ya haber acumulado varios años en desuso, puedan acumular una gran cantidad de suciedad. En el video se observa cómo la prenda pierde todo su color tras salir de la lavadora.

La mujer declaró en el video que «podría ser algún tinte del vestido, pero se ve fatal», atónita ante lo sucedido. Es más que probable que estas prendas puedan lavarse junto a otras sin desteñirse, pero al comprar prendas sin etiqueta te enfrentas a que puedan presentar este tipo de problemas.

Una opinión compartida por múltiples personas

Al sacar la prenda, la reacción de la mujer no pudo ser más de asombro. La pieza en cuestión era de un color marrón claro, pero al sacarla de la lavadora, el color se había transformado en un «marrón repugnante», tal y como describió en el video, en el que añade también que se alegra de «haberla lavado sola».

Varios usuarios comparten la opinión de esta mujer, añadiendo que por eso «nunca podré comprar ropa de segunda mano, lo siento, simplemente no puedo», afirmando que les generaba «repulsión» ver cómo había quedado la camiseta tras el lavado.