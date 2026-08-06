Soy dentista y no debes permitir que un bebé respire con la boca abierta: éste es el motivo clínico

Ver a un bebé dormir plácidamente con la boca abierta puede parecer una imagen tierna para cualquier padre o madre. Sin embargo, lo que para la mayoría es un simple detalle tierno, para los ortodoncistas y pediatras es una clara señal de alarma que no debe pasarse por alto y que sirve como alerta para evitar problemas futuros en el desarrollo del bebé.

Hoy en día, expertos en salud bucodental, como la dentista Almudena Herraiz, han encendido las alarmas en plataformas como TikTok, advirtiendo sobre las consecuencias que este hábito, aparentemente inocente, puede tener a largo plazo en el crecimiento del pequeño. La respiración es la función básica de la vida, pero el modo en que se realiza durante los primeros años determina la estructura facial y su salud.

Por qué los bebés no deben respirar por la boca

Fisiológicamente, los bebés están diseñados por naturaleza para respirar casi exclusivamente por la nariz. Asimismo, la experta avisa de forma contundente: «No debemos dejar que los niños respiren por la boca». La vía nasal actúa como un filtro natural perfecto: calienta, humedece y limpia el aire antes de que llegue a los pulmones, además de favorecer una adecuada oxigenación del organismo.

Cuando un niño respira por la boca de forma habitual, todo este sistema protector se anula. Al entrar el aire frío y seco directamente, aumenta la frecuencia de infecciones respiratorias, como amigdalitis, otitis y catarros de forma reiterada. Además, la boca se seca, reduciendo la producción de saliva, lo que favorece la aparición prematura de caries y problemas en las encías.

#dentista #higienedental ♬ sonido original – Almudena Herraiz Ortodoncista @almuherraizortodoncia No debemos permitir que los niños respiren con la boca abierta 🫢. Trae muchos problemas a nivel bucal, pero lo más importante es la respiración. Generar una respiración bucal en lugar de nasal tendrá muchísimas repercusiones en la forma de la boca, en la mordida y en la estructura facial. Si quieres que te asesoremos, ven a nuestra clínica dental en Barcelona, 📍calle Aribau 279, o entra en el link de la bio. #ortodoncista

Pero el impacto más grave se produce en la anatomía del rostro. Al respirar por la boca, la lengua deja de apoyarse en el paladar y se sitúa en la parte baja de esta. Sin la presión constante de la lengua contra el techo de la boca, el paladar no se ensancha adecuadamente y se vuelve estrecho y elevado. Esto provoca apiñamiento en los dientes, mordidas cruzadas y un desarrollo deficiente de la mandíbula y los pómulos.

Una opinión tajante de los expertos

La postura de los especialistas no deja espacio para la duda: «Respirar por la boca nunca debe considerarse algo normal ni una costumbre pasajera». Es un síntoma claro de que existe una alteración funcional que requiere evaluación médica inmediata.

Entre las causas más comunes detrás de este problema se encuentran las alergias nasales o desviaciones del tabique que impiden el correcto posicionamiento de la lengua. Si no se aborda a tiempo, el niño puede desarrollar el denominado «síndrome de la cara larga», caracterizado por un rostro alargado y problemas respiratorios durante el sueño.