¿Respiras por la boca?: estos son los efectos en la salud dental

Con los cambios de estación, las congestiones nasales se vuelven más frecuentes y pueden llevar a respirar por la boca de forma habitual. Aunque respirar es un acto automático, la forma en que se realiza influye directamente en la salud general y bucodental. Por ello, durante el otoño conviene prestar atención a los efectos de la respiración bucal y adoptar hábitos que ayuden a proteger la boca y las vías respiratorias.

«La respiración bucal sostenida puede generar consecuencias acumulativas a largo plazo. Lo que comienza como una molestia pasajera puede derivar en alteraciones estructurales, menor calidad de vida o complicaciones médicas. En algunos casos, este patrón aparece de manera temporal —por ejemplo, ante un resfriado—, pero cuando se mantiene en el tiempo puede provocar diversos efectos adversos», explica es Gabriela Aldana, del equipo de Calidad Clínica e Innovación de Sanitas Dental, de Sanitas Dental.

Respirar por la boca también se asocia con ronquidos y apnea del sueño, lo que impide una correcta oxigenación y un descanso reparador. Al no producirse la filtración, humidificación y calentamiento natural del aire que ofrece la nariz, las vías respiratorias se irritan con mayor facilidad y se incrementa la probabilidad de infecciones o alergias.

Impacto en la salud

Sequedad bucal. Al no pasar el aire por los filtros naturales de la nariz, se reseca la mucosa oral y disminuye la producción de saliva, lo que reduce la protección frente a bacterias y altera el pH de la boca.

Aparición de caries y halitosis. La falta de saliva favorece la proliferación bacteriana, aumentando el riesgo de caries, gingivitis y mal aliento persistente. La menor limpieza natural de los restos de comida también incrementa la placa bacteriana.

Problemas de alineación dental y desarrollo facial. En la infancia, la respiración bucal altera la posición de la lengua y la mandíbula, lo que puede modificar el crecimiento de los huesos faciales y provocar mordidas abiertas o apiñamientos.

Desgaste dental y tensión mandibular. Mantener la boca abierta de manera constante genera cambios posturales en la mandíbula y tensión muscular, con posibles dolores o molestias articulares.

Qué hacer en caso de congestión nasal

Reforzar la higiene bucal, cepillando los dientes después de cada comida y utilizando hilo dental y enjuagues antibacterianos.

Beber agua con frecuencia y evitar bebidas azucaradas o alcohólicas que favorecen la sequedad bucal.

Utilizar sueros fisiológicos o realizar lavados nasales para mantener despejadas las vías respiratorias y reducir la necesidad de respirar por la boca.

Evitar el humo, el polvo y los ambientes secos, que irritan la mucosa y dificultan la respiración nasal.

«Si los síntomas persisten, se aconseja consultar con un profesional odontológico o médico. Detectar el problema a tiempo, especialmente en la infancia, permite aplicar tratamientos menos invasivos y más eficaces, favoreciendo el correcto desarrollo facial y dental», concluye Gabriela Aldana, del equipo de Calidad Clínica e Innovación de Sanitas Dental.