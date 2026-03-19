La Fundación Dental Española y Dentaid sellan una alianza para promover la antisepsia en la clínica dental

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La Fundación Dental Española (FDE) y Dentaid han firmado un acuerdo de colaboración que se inicia con la promoción de la importancia de la antisepsia previa a los tratamientos odontológicos.

Esta alianza, formalizada por el Dr. Óscar Castro Reino, presidente de la FDE, y el Dr. Manel Vera Vinardell, CEO de Dentaid, ha puesto el foco en el control de la contaminación cruzada como pilares esenciales de la seguridad en la clínica dental. El uso de colutorios bucales previos a la realización de procedimientos odontológicos protege a profesionales y pacientes al reducir de manera significativa la carga bacteriana en aerosoles y las superficies orales.

En virtud de este acuerdo, ambas entidades inician su colaboración con la celebración de un evento que posteriormente será retransmitido en formato webinar, de carácter formativo, científico y divulgativo que contará con la presencia de tres expertos para la formación de profesionales sanitarios. El título de dicho evento será “Antisepsia pretratamiento: garantía de seguridad en la clínica dental”. Una vez celebrado el encuentro, se hará público su contenido tanto en la web de la FDE como en las redes sociales de ambas entidades y en la revista Dentistas, la publicación oficial del Consejo General de Dentistas de España, que se envía de manera física a 28.000 profesionales.

En palabras del Dr. Óscar Castro, “la firma de este acuerdo con Dentaid representa un paso firme en nuestro compromiso con la excelencia asistencial y la seguridad del paciente. A menudo, vemos en las redes sociales cómo se difunden remedios caseros milagrosos o prácticas sin ninguna base científica que ponen en riesgo la salud bucodental de la población. Por eso es imperativo que las instituciones y la industria lideremos la lucha contra los bulos y la desinformación”.

En opinión de Dr. Manel Vera, “la mejor forma de contribuir a mejorar la salud bucal de las personas es generar conocimiento científico y poder trasladarlo a la práctica clínica”. En este sentido, el Dr. Vera asegura que “esta colaboración entre el Consejo General de Dentistas y Dentaid permite trabajar juntos para trasladar a los profesionales de la odontología información rigurosa basada en la evidencia, promover buenas prácticas y seguir elevando los estándares de seguridad en la consulta clínica de España”.