¿Por qué se debe respirar por la nariz y no por la boca?

Hay una razón de peso para respirar por la nariz y no por la boca, aunque quizás no nos damos cuenta, se debe hacer de esta manera por una razón de peso que quizás no conocías. Vivimos tan rápidamente que a penas nos paramos a disfrutar de algo tan maravilloso como respirar.

En las pequeñas cosas de la vida está la grandeza de una existencia que realmente puede materializarse de una forma diferente a como la esperamos. A partir de ahora podrás descubrir por qué respiramos de esta manera y parar un segundo a descubrir cómo respiramos.

Respirar por la nariz

Debemos respirar por la nariz, es algo automático del propio cuerpo que nos asegura la salud que necesitamos, de hecho, en la respiración está gran parte de los problemas que podemos tener. Notamos que algo no va bien cuando se acelera o se detiene, a veces nos puede costar respirar o estamos tan cansados que el cuerpo nos está haciendo pensar que ya no podemos más, sin duda alguna esta respiración tiene mucho que ver con lo que vamos a vivir.

El propio acto de respirar es maravilloso, podemos notar como los pulmones se llenan de aire que después será expulsado, en un ciclo maravilloso que invita a la reflexión a algo tan especial como poder parar un poco para sentir nuestro cuerpo. Solo cuando nos empieza a faltar el aire, respiramos por la boca, algo que puede ser especialmente perjudicial para nuestro cuerpo y debemos conocer, antes que nada. No es lo habitual respirar por la boca, sino que lo es por la nariz.

Hay una razón científica para respirar por la nariz que quizás no conocías y ahora tendrás en mente cada vez que centres tu atención en este maravilloso proceso. El simple hecho de notar esta respiración, de aprender a controlarla, ya es una forma de meditación que debemos poner en práctica. Una manera de conseguir aquello que deseamos que quizás nunca hubiéramos imaginado y que debería ser una realidad en todos los sentidos. La boca cumple con otras funciones que hasta la fecha ya sabemos.

Forma un sistema diferente que debemos tener en cuenta y que quizás acabe siendo esa razón por la que tenemos ciertos problemas de salud que quizás hasta la fecha no habías tenido en cuenta. Respirar por la nariz y no por la boca tiene su razón de ser.

No se debe respirar por la boca, sino por la nariz

La nariz es un potente filtro que actúa siguiendo un sistema que asegura que el aire, sin impurezas o casi sin ellas, llegue hasta los pulmones, de esta manera consigue darnos esta respiración perfecta que se considera que es más segura. Permite respirar, pero también cuidar nuestro sistema inmunológico, permite que el aire llegue a la temperatura adecuada. En todo en esta vida, la temperatura juega también un papel importante que debemos tener en cuenta.

Lograremos aquello que realmente necesitamos solo con la ayuda de unos detalles que son claves y que quizás debemos tener en cuenta. A la hora de respirar por la boca, no existe ese filtro que tenemos en la nariz, de la misma forma que no se puede aclimatar esa respiración. Aunque de las dos formas conseguimos el objetivo que buscamos, la ciencia tiene muy clara la manera de respirar que debemos poner en práctica para mejorar nuestra salud y hacer que el cuerpo funcione perfectamente.

No hay un mecanismo diseñado para atrapar y filtrar las partículas. Partimos de la base de que el cuerpo es la máquina perfecta que permite que funcione todo el cuerpo en perfectas condiciones. Un elemento que realmente puede acabar siendo el que marque una diferencia importante y ayude a cuidar nuestra salud. Si aprendemos a respirar bien, todo el cuerpo funciona de una manera esencial, de esta manera conseguiremos que todo tenga ese equilibrio perfecto que buscamos.

Respirando por la nariz también conseguimos calentar y humedecer al aire para que llegue a los pulmones de la mejor manera posible. Con los niveles que el cuerpo necesita, es un termómetro natural contra el que no se puede luchar.

Por si fuera poco, respirar por la nariz supone la producción de óxido nítrico, un tipo de gas esencial que facilita que la absorción de oxígeno a los pulmones se produzca de forma más sencilla. Tiene, además, propiedades antibacterianas, antivirales y antiinflamatorias que protegen nuestro sistema inmunológico de infecciones y problemas de salud. Es, pues el mejor sistema para mantener una salud de hierro, justo lo que estamos buscando. Teniendo toda esta información, es más adecuado empezar a darle la importancia que se merece a una respiración por la nariz que es algo automático, pero también muy necesario y especial, el cuerpo es sabio.