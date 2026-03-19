El timo, un órgano infravalorado, resulta fundamental para mantener una buena salud

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El timo, un diminuto órgano del sistema inmune que se encuentra en el tórax detrás del esternón, es más importante de lo que muchos médicos se esperaban para la salud. Así lo han confirmado dos investigaciones de la Escuela de Medicina de Harvard que se presentan conjuntamente en la revista Nature.

Con estos resultados, auguran futuras pruebas para evaluar la salud del órgano. «Nuestros hallazgos pueden cambiar la comprensión de la salud humana al poner de relieve el papel del sistema inmune en el bienestar a largo plazo y la longevidad», destacan los investigadores en Nature.

En la primera investigación, un óptimo funcionamiento del timo se ha asociado a cosas como un menor riesgo de cáncer, trastornos metabólicos o enfermedades cardiovasculares. La segunda ha podido demostrar la eficacia de los fármacos de inmunoterapia del cáncer, que hasta ahora no se sabía, pero que dependía de la buena salud del timo.

Timo, un órgano clave

El timo, a diferencia de otros órganos, no aumenta de tamaño con la edad, sino que se reduce. Su función principal es la maduración de las células T del sistema inmune, que están especializadas en reconocer y eliminar células infectadas y cancerosas. Suele pesar entre 30 y 40 gramos en la pubertad, cuando alcanza su peso máximo, y a partir de ahí entra en declive. En personas adultas puede pesar unos 20 gramos y en ancianas, menos de 10.

Se pensaba que el timo dejaba de ser necesario una vez empezada la edad adulta, pero otro estudio de Harvard descubrió hace tres años que extirpar el timo a personas adultas comporta un mayor riesgo de cáncer y una mayor mortalidad. «Nuestros hallazgos cuestionan que la pérdida de actividad del timo en personas mayores no tenga consecuencias».

Concluyen que la salud del timo «merece mucha más atención y puede abrir nuevas vías para proteger el sistema inmune cuando nos hacemos mayores» y que puede ser una pieza para «explicar por qué las personas envejecen de maneras diferentes y por qué los tratamientos de cáncer son ineficaces en algunos pacientes».