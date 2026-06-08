La Fundación IDIS avanza en la integración de la IA en el sector sanitario

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Fundación IDIS celebró el pasado viernes su segunda sesión, bajo el título ‘IA: diagnóstico y mapeo del sector salud’, donde se mostraron los resultados de la puesta en marcha del proyecto estratégico de inteligencia artificial impulsado por la Fundación. Un proyecto que trata, tal y como se ha explicado en la sesión, de compartir experiencias que sirvan a todos los miembros del sector, con el objetivo de ahorrar tiempo y desechar aquello que no ha funcionado. Todo ello, con un lenguaje común, pero propio, creado desde el mismo sector sanitario.

En el acto también estuvo presente el presidente de KPMG España, Juanjo Cano, quien destacó que «si hay un sector en el que es especialmente relevante la IA, es el sanitario». Y ha argumentado su afirmación al recordar que «el bien puede ser muy superior». «La sanidad privada es muy activa, y la IA ya permite aumentar la capacidad operativa», ha celebrado.

Los datos del informe Nexo IA Star han sido presentados por la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, quien comenzó su intervención garantizando que «la IA, en el sector sanitario, no es una amenaza». No obstante, señaló que debe estar «bien regulada», y tener «los comportamientos éticos», pero ha insistido en que “es beneficioso” para el ámbito del sector y para los pacientes.

Villanueva también se refirió a las dificultades que se enfrentan, al pasar de la digitalización a la IA, pero ha celebrado que exista «voluntad de cambio». También habló sobre los impedimentos para escalar y generar cultura, formar, informar, porque es un cambio que «se tiene que hacer con los equipos». Y es que ahora, Nexo IA Star termina y empieza una nueva etapa, de 20 meses, en los que el objetivo es crear «la arquitectura de la salud».

En cuanto al mapeo que se ha obtenido durante los cuatro meses que ha durado la primera fase, se ha encontrado que el índice de madurez en el sector, que incluye el sector sociosanitario, la industria farmacéutica, las aseguradoras, la industria tecnológica y los grupos hospitalarios, se encuentra todavía en desarrollo.

La industria farmacéutica, líder

La directora general de la Fundación destacó que la industria farmacéutica, en cuanto a estrategia, «tiene una posición cercana al liderazgo», en gobernanza, «ha superado el desarrollo». Y, respecto a las aseguradoras, celebró que en madurez han superado ya el desarrollo. «Los dos puntos más significativos es la gobernanza y la estrategia. Es decir, lo tienen interiorizado y lo están desplegando», señaló.

Villanueva también destacó las oportunidades que quedan por delante, haciendo hincapié en la necesidad de aumentar la actividad asistencial, acelerar el ‘time to value’, y pasar de la fase piloto a la fase de operación.

La jornada contó con la participación de Joaquín Cayón, director del grupo de investigación en derecho sanitario y bioética de Idival, quien se ha encargado de la encrucijada de los retos de la IA en la salud. El jurista se refirió al problema de la escalabilidad desde los pilotos hasta la implementación en la cartera de servicios. Para Cayo, la IA es una manera de repensar la sanidad, al pasar de la relación analógica a la tecnológica.

La jornada concluyó con un coloquio sobre los casos de éxito aplicados en el que participaron Daniel Blanco, gerente del área de Aplicaciones Asistenciales e Interoperabilidad de Quirón Salud; Isabel Calleja, executive Director de Tech@Lilly Iberia Hub, Julián Pérez Aragón, digital Business Director Spain&Portugal GE Healthcare; y Antonio Muiña, subdirector general de Gestión Asistencial en DKV.

Durante el debate, coincidieron en que se encuentra una sociedad pesimista, en cuanto a la IA, sin embargo, han celebrado que en el sector se puede «sacar pecho» por las cosas que se están haciendo, la superación a la resistencia al cambio, y han destacado que la IA humaniza al poner en contacto a múltiples equipos.