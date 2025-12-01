Fact checked

La medicina está experimentando una «transformación histórica que avanza mucho más rápido de lo que percibe la mayoría de la población» gracias a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), según ha constatado este jueves en Madrid el experto en IA médica Ignacio Hernández Mendrano, neurólogo y fundador de Savana, quien ha asegurado que no se trata de teorías futuristas sino que «es el presente» y esta «revolución silenciosa», que ya opera en consultas, radiologías, laboratorios y hasta en nuestros dispositivos personales ya están detectando enfermedades invisibles al ojo humano, anticipando riesgos a largo plazo y «reorganizando el sistema sanitario desde dentro».

El doctor Ignacio Hernández Mendrano ha participado en una jornada de formación para periodistas bajo el título ‘La Inteligencia artificial aplicada salud no es el futuro, es el presente’, organizada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y la Fundación PharmaMar, donde también han participado el vicesecretario general de la APM y presidente de la Comisión de Formación, Empleo y Tecnología de la APM, Francisco Sierra; el director de Operaciones de la Fundación PharmaMar, David Fernández, y la presidenta de ANIS, Graziella Almendral.

Durante su intervención, Francisco Sierra ha presentado el encuentro como el punto de partida de un nuevo marco de colaboración con PharmaMar para impulsar futuras actividades formativas. «La satisfacción que supone abrir esta nueva etapa conjunta, que se suma a los ciclos formativos que ya están en marcha», ha afirmado.

Mientras que David Fernández ha explicado que la entidad también tiene entre sus prioridades apoyar la proyección de los jóvenes mediante becas y formación. Asimismo, la presidenta de ANIS ha recalcado que la formación continua es una de sus grandes prioridades. «Trabajamos para actualizar conocimientos en todas las áreas de la medicina y la ciencia», ha subrayado.

Por su parte, el doctor Ignacio Hernández Mendrano ha explicado que la IA ya está transformando la forma de diagnosticar, predecir y tratar enfermedades. Según ha detallado, la medicina vive una transformación histórica que avanza mucho más rápido de lo que percibe la población. Los algoritmos ya son capaces de detectar señales invisibles al ojo humano, anticipar riesgos clínicos y modificar la estructura asistencial desde dentro. En este sentido, ha hecho hincapié en que «la inteligencia artificial aplicada a la salud no es el futuro: es el presente».

Hernández Mendrano ha subrayado que convivimos con IA desde hace años sin ser plenamente conscientes. Su funcionamiento, basado en el aprendizaje por repetición, ha permitido que modelos relativamente simples superen a especialistas con décadas de experiencia. Hoy existen sistemas capaces de identificar en una radiografía de tórax indicios asociados a enfermedades como la diabetes, algo imposible de detectar para un médico. En paralelo, la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado ya más de 1.500 tecnologías de IA médica, un indicador del ritmo al que avanza este campo.

IA diagnóstica & IA predictiva

Uno de los aspectos más disruptivos, ha concretado, es la diferencia entre la IA que diagnostica y la IA que predice. Modelos actuales pueden anticipar la aparición de enfermedades como el Alzhéimer con hasta veinte años de antelación, combinando datos genómicos, moleculares y del microbioma. Para Hernández Mendrano, «los médicos quieren saber quién tendrá cáncer, ELA u otras enfermedades graves antes de que aparezcan», y la IA está abriendo ese camino.

El especialista también ha destacado que la Unión Europea está preparando un mercado común de datos clínicos anonimizados que transformará la investigación biomédica. Este ecosistema, ha señalado, permitirá acelerar estudios, reducir costes y ofrecer una visión más completa de la salud de la población europea. Debemos quitarnos los complejos: los datos salvan vidas», ha afirmado.

Hernández Mendrano ha subrayado, además, que el principal obstáculo para aplicar IA en los hospitales no es la tecnología, sino el desorden de las historias clínicas. En este contexto, ha detallado el trabajo de Savana, la compañía en la que participa como líder tecnológico, centrada en estructurar, procesar y anonimizar la información clínica para que los algoritmos funcionen con fiabilidad. Este enfoque, ya implementado en 13 países, permite descubrir patrones que antes pasaban desapercibidos y garantiza el cumplimiento de la normativa europea.

La irrupción de la IA generativa está acelerando aún más esta transformación. En pocos meses, estas herramientas han obtenido la máxima puntuación en el examen MIR, han superado a médicos en 12 especialidades y se han convertido en la vía preferida por muchos usuarios para resolver dudas de salud. El próximo paso serán agentes de IA capaces de trabajar junto a los médicos. China ya experimenta con sistemas entrenados a partir de consultas reales.

La IA y sus limitaciones

No obstante, el experto ha recordado que la IA tiene limitaciones: modelos aprobados en un país pueden fallar en otro por diferencias poblacionales o de contexto. La máquina detecta correlaciones, pero no comprende el mundo real. «La IA no ve el mundo real: no entiende divorcios, entornos familiares ni situaciones sociales que afectan a la salud», ha advertido.

Para Hernández Mendrano, la próxima década será decisiva. Diagnósticos invisibles, predicciones anticipadas décadas, desarrollo acelerado de fármacos y modelos que actuarán como compañeros clínicos marcarán el nuevo paradigma sanitario. Su conclusión ha sido directa: «El médico que no use IA será reemplazado por otro que sí la use».