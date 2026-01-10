Si vas a pedir comida a domicilio, esta es una de las opciones más saludables según los expertos en nutrición

Fact checked

Pedir comida a domicilio suele ir asociado a prisas, antojos y platos que sacian rápido, pero no siempre cuidan tu salud. Aun así, no todas las opciones van en contra de ellas. Hay algunas que, bien planteadas, pueden encajar sin problema en una alimentación equilibrada.

En los últimos años, algunos platos de origen oriental han ganado terreno en el reparto a casa, no solo por su sabor, sino porque aportan nutrientes y pueden combinarse de muchas formas. Aquí entra en juego una comida que cada vez aparece más en cartas y apps.

Expertos del Consejo Argentino sobre Seguridad en Alimentos y Nutrición señalan el falafel como una alternativa razonable dentro del mundo de la comida rápida. Aquí te explicamos por qué destaca frente a otras opciones y cómo hacer tus pedidos más saludables.

Por qué el falafel es un tipo de comida rápida más saludable

El falafel es una croqueta hecha a base de garbanzos o habas trituradas, mezcladas con especias como comino, cilantro, ajo y cebolla. Aunque hoy se consume en casi todo el mundo, su origen se sitúa en Oriente Medio y el norte de África. Su base vegetal es lo que lo distingue.

A nivel nutricional, aporta proteínas de origen vegetal, algo poco común en la comida rápida tradicional. Estas proteínas ayudan a mantener la saciedad y a evitar picos de hambre poco después de comer. Además, contiene hidratos de carbono complejos, que se absorben de forma más lenta y aportan energía de manera más estable.

Otro punto a favor es su contenido en fibra. Los garbanzos y las habas contribuyen al buen funcionamiento del intestino y ayudan a regular la digestión. También aporta vitaminas del grupo B y minerales como el hierro, especialmente útil si se acompaña con un toque de limón u otra fuente de ácido cítrico que facilite su absorción.

El falafel también destaca por su versatilidad. Puedes encontrarlo en pan de pita, en bowls con ensalada, con tahini o con salsas suaves a base de yogur. Esto permite adaptar el plato según lo que te apetezca o necesites en ese momento, sin depender siempre de fritos pesados o carnes procesadas.

Cómo pedir comida rápida de forma más sana

Elegir bien no depende solo del plato principal. Hay pequeños detalles que te pueden ayudar cuando pides comida a domicilio. Si quieres mejorar la calidad de lo que comes, ten en cuenta estos consejos prácticos:

Prioriza platos basados en legumbres, verduras o cereales integrales .

. Acompaña el falafel con ensalada fresca en lugar de patatas fritas.

en lugar de patatas fritas. Elige salsas sencillas como tahini o yogur natural, mejor que opciones muy grasas.

como tahini o yogur natural, mejor que opciones muy grasas. Controla las raciones de pan y apuesta por pitas integrales si están disponibles.

y apuesta por pitas integrales si están disponibles. Evita combinar varios fritos en una misma comida.

en una misma comida. Añade limón o vegetales frescos para mejorar el perfil nutricional del plato.

Pedir a domicilio no tiene por qué ser sinónimo de comer mal. Platos como el falafel demuestran que la comida rápida también puede ser equilibrada, saciante y fácil de encajar en el día a día.