Durante el embarazo es muy importante seguir una dieta saludable , tanto para nosotras, para no engordar demasiado durante los nueve meses, como para nuestro bebé, para que crezca con regularidad. Y también es importante no transmitir malos hábitos alimenticios al niño. De hecho, parece que las madres que comen la llamada «comida rápida» o » comida basura» durante el embarazo son capaces de transmitir este deseo a los niños, quienes, cuando sean mayores, empezarán a pedir todos esos alimentos poco saludables.

Comida rápida en el embarazo

Todos sabemos que la comida rápida no es la más saludable de todas. De hecho se le suele conocer también como comida «basura», dado que nos hace engordar, nos crea una falta sensación de que estamos saciados y gran parte de ella está llena de químicos que no conocemos y que no sabemos hasta qué punto pueden llegar a afectarnos.

Sin embargo, este tipo de comida puede llegar a ser más peligrosa cuando se trata de mujeres embarazadas.

La comida rápida suele ser comida lista para comer, pero contiene altos niveles de grasas saturadas , sal o azúcar; con poca o ninguna fruta, verdura o fibra dietética. En general, pero especialmente durante el embarazo, es vital llevar una dieta equilibrada que pueda garantizar el máximo bienestar para ti y tu bebé.

Las razones para no comer comida chatarra durante el embarazo

Ganarás demasiado peso que sin duda no podrás quitarte y por lo tanto correrás el riesgo de sufrir problemas cardíacos y presión arterial alta después del embarazo.

Aumentarás demasiado de peso y corres el riesgo de desarrollar diabetes gestacional y preeclampsia durante el embarazo.

Ni tú ni el bebé obtendréis las vitaminas o proteínas que necesitáis.

Aumentarás la probabilidad de hábitos alimenticios poco saludables en tu bebé.

Aumentarás la probabilidad de hábitos alimenticios poco saludables en tu bebé. Aumentarás tu exposición a productos químicos, conservantes y colorantes que se transmitirán a tu bebé. No sabemos lo que hace, pero seguro que no hace nada nuevo.

Como comportarse

¿Deseas una bolsa entera de patatas fritas después de comer pechuga de pollo y verduras al vapor para la cena? ¿Estás en línea con tu peso y no eras obesa antes del embarazo? Pues darte algún capricho de vez en cuando (sin exagerar) ya que esto puede ser reconfortante para tu mente y más si se trata de un antojo. Pero al margen de esto, que siempre debe ser algo puntual, es más importante que hables primero con tu médico y te asegures de comer alimentos saludables la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, definitivamente debes evitar los alimentos que contengan huevos crudos.