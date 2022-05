Ir a un restaurante de comida rápida puede ser divertido de vez en cuando para amigos, parejas y familias, pero no lo es para quienes trabajan allí: los turnos suelen ser enloquecedores, el ritmo es más frenético que rápido y puede ocurrir que los clientes no sean siempre los más comprensibles. Incluso a veces en un restaurante de comida rápida nos comportamos de una forma mucho más exigente que en restaurantes de menú o los que tienen varias estrellas o tenedores. Por este motivo será bueno repasar ahora las cosas que nunca debes hacer en un restaurante de comida rápida.

Restaurantes de comida rápida

Algunos ex empleados de las principales cadenas de comida rápida han revelado una serie de comportamientos que nunca debemos tener una vez que entramos por la puerta principal: son reglas dictadas por el sentido común y la educación que con demasiada frecuencia olvidamos en casa.

Lo primero que no se debe hacer es llegar al cajero sin saber qué pedir : es un momento muy delicado y los más despistados deben hacerse a un lado para mantener la fila en lugar de bloquear a clientes y trabajadores.

Incluso dejar que tus hijos pidan no es una actitud bien vista por los cajeros y trabajadores: los pequeños muchas veces se intimidan o no saben hacerse entender perfectamente y esto bloquea el proceso al ralentizarlo todo. El consejo es hacer esto cuando no haya nadie en la caja, así tendrán tiempo de sobra para elegir lo que les gusta sin presiones.

Otra cosa que nunca se debe hacer es pedirle al personal vasos de agua y luego rellenarlos con refrescos gratis. Otro comportamiento no apreciado por los empleados no solo de los restaurantes de comida rápida sino también de los bares y restaurantes es usar el baño sin consumir nada : la emergencia está permitida pero evidentemente hay clientes no tienen problema en entrar en cualquier bar o restaurante «fast food» y hacer uso del baño como si fuera su baño personal, obligando a quienes trabajan allí a trabajar aún más para el mantenimiento y la limpieza.

¿Y los que al llegar a la caja se abastecen de servilletas, cubiertos, paquetes de sal y aceite , o piden una avalancha de salsas? Los empleados saben que muchos de esos clientes suelen coger todo eso para llevárselo a casa. Algo que tampoco está bien visto.

Lo mismo es hacer solicitudes específicas sobre lo que se pide haciendo cambios importantes en la cocina o en los ingredientes de la comida: dado que la comida rápida se concibe como una línea de montaje , al hacerlo se corre el riesgo de ralentizar la cocina y el cajero.

Por último, está mal visto dejar la mesa demasiado sucia y desordenada y mostrar impaciencia y prisa al hablar con los camareros o cajeros.