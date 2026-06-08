PROFARMA otorga la calificación de compañía «Excelente» a PharmaMar por décimo novena vez

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PharmaMar ha sido distinguida con la calificación de “Excelente” por el Comité Técnico del Programa de Fomento de la Competitividad en la Industria Farmacéutica (PROFARMA), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.

De acuerdo con la Resolución la Secretaría de Estado de Industria, la compañía ha alcanzado nuevamente esta calificación tras la evaluación de sus resultados en base a parámetros industriales, económicos y de I+D+i, dentro del contexto actual de la industria farmacéutica española. El programa PROFARMA tiene como objetivo principal impulsar la competitividad del sector en España mediante la modernización de la industria y el fomento de actividades de alto valor añadido.

En el marco de este programa, PharmaMar se integra en el Grupo A, que engloba a compañías con actividad investigadora significativa y con planta de producción farmacéutica o centros de I+D básica o preclínica. “Recibir por decimonovena vez la calificación de “Excelente” pone en valor la solidez de nuestro modelo basado en la investigación y el desarrollo, y consolida a PharmaMar como una compañía de referencia en innovación biomédica tanto en España como a nivel internacional”, destaca Carmen Eibe, Directora de Coordinación de Proyectos de PharmaMar.

En este sentido, PharmaMar cuenta tanto con instalaciones propias de producción farmacéutica como con un centro integral de investigación y desarrollo que abarca desde las fases preclínicas iniciales hasta las fases clínicas, además de mantener numerosas colaboraciones con centros académicos y hospitales de referencia a nivel nacional e internacional.