Los expertos en deporte y bienestar coinciden: «A partir de los 50 es absolutamente necesario hacer musculación»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante décadas se ha repetido la idea de que para mantenerse en forma a medida que envejecemos basta con salir a dar un paseo cada día o nadar un rato en la piscina. Sin embargo, la ciencia y la medicina actuales son tajantes al respecto. A partir de los 50 años, el ejercicio aeróbico debe ser imprescindible complementarlo con ejercicios de musculatura.

Varios especialistas en medicina deportiva coinciden en que la verdadera clave para conservar la energía, la vitalidad y la independencia con el paso del tiempo no está en sumar kilómetros. El secreto principal reside en trabajar la fuerza muscular mediante ejercicios de musculación adaptados a las capacidades de cada uno.

¿Por qué caminar y nadar ya no son suficientes?

A partir de los 50, el cuerpo humano experimenta de forma natural un proceso progresivo de pérdida de masa y fuerza muscular conocido como sarcopenia. Al mismo tiempo, la mineralización de los huesos tiende a disminuir de forma notable, lo que incrementa el riesgo de sufrir osteoporosis y fracturas ante cualquier caída.

Aunque caminar o nadar aportan beneficios para el corazón, apenas hacen que los músculos y las articulaciones puedan entrenar todo lo que necesitan para mantenerse fuertes. Confiar únicamente en el cardio tradicional puede acelerar la pérdida de musculatura y terminar perjudicando la agilidad y el equilibrio a largo plazo.

Los beneficios clave de entrenar la fuerza a los 50

Perder el miedo a las pesas e incorporar rutinas de fuerza es la decisión más inteligente para garantizar un envejecimiento activo y saludable. Se trata de fortalecer el organismo a través de ejercicios con mancuernas ligeras, máquinas de gimnasio, bandas elásticas o incluso el propio peso corporal para ganar autonomía en el día a día.

Tener los músculos entrenados transforma por completo la rutina cotidiana, permitiendo que gestos tan sencillos como cargar las bolsas de la compra, subir tramos de escaleras o levantarse de un sillón sin apoyo sigan siendo fáciles y naturales. Además, la musculación potencia mucho las articulaciones, lo que alivia los habituales dolores de espalda y protege las rodillas y la cadera del desgaste.