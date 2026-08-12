Del pádel a la bicicleta: estos son los consejos de cirujano maxilofacial para evitar lesiones faciales

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El cirujano oral y maxilofacial José Ferreras ha advertido de que durante los meses de verano aumenta la incidencia de lesiones en dientes, mandíbula y huesos de la cara, especialmente por caídas en bicicleta o patinete eléctrico y por la práctica de deportes como el pádel.

«En la consulta encontramos una mayor incidencia de traumatismos faciales, especialmente dentoalveolares asociados a caídas en bicicleta y traumatismos directos, por ejemplo con la pala de pádel», ha señalado. En este contexto, ha destacado que el auge del pádel, uno de los deportes más practicados en España, también ha incrementado la aparición de lesiones, aunque la mayoría afectan al aparato locomotor —codo, rodilla, hombro o zona lumbar— y no al área maxilofacial.

En el caso de las lesiones faciales, los impactos de la pelota o la pala y los choques entre jugadores pueden provocar traumatismos, especialmente oculares. Ferreras ha citado un estudio realizado en Italia con 583 jugadores, según el cual el 10,3% había sufrido alguna lesión ocular y, de estos casos, el 92% se debió al impacto directo de la pelota.

El riesgo aumenta entre quienes juegan cuatro o seis partidos a la semana, mientras que solo el 9,6% de los participantes respaldaba el uso de gafas de protección. Por ello, el especialista considera necesario fomentar recomendaciones específicas de seguridad y promover el uso de protección ocular durante la práctica de este deporte.

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