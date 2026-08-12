Del pádel a la bicicleta: estos son los consejos de cirujano maxilofacial para evitar lesiones faciales
Disfrutar del deporte y del ocio al aire libre es compatible con reducir el riesgo de lesiones si se incorporan hábitos preventivos sencillos
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El cirujano oral y maxilofacial José Ferreras ha advertido de que durante los meses de verano aumenta la incidencia de lesiones en dientes, mandíbula y huesos de la cara, especialmente por caídas en bicicleta o patinete eléctrico y por la práctica de deportes como el pádel.
«En la consulta encontramos una mayor incidencia de traumatismos faciales, especialmente dentoalveolares asociados a caídas en bicicleta y traumatismos directos, por ejemplo con la pala de pádel», ha señalado. En este contexto, ha destacado que el auge del pádel, uno de los deportes más practicados en España, también ha incrementado la aparición de lesiones, aunque la mayoría afectan al aparato locomotor —codo, rodilla, hombro o zona lumbar— y no al área maxilofacial.
En el caso de las lesiones faciales, los impactos de la pelota o la pala y los choques entre jugadores pueden provocar traumatismos, especialmente oculares. Ferreras ha citado un estudio realizado en Italia con 583 jugadores, según el cual el 10,3% había sufrido alguna lesión ocular y, de estos casos, el 92% se debió al impacto directo de la pelota.
El riesgo aumenta entre quienes juegan cuatro o seis partidos a la semana, mientras que solo el 9,6% de los participantes respaldaba el uso de gafas de protección. Por ello, el especialista considera necesario fomentar recomendaciones específicas de seguridad y promover el uso de protección ocular durante la práctica de este deporte.
Patinetes
Otro de los accidentes que más preocupa a los especialistas es el relacionado con los patinetes eléctricos. El incremento de su utilización durante los últimos años se ha traducido también en un aumento de las lesiones craneofaciales atendidas en los servicios de urgencias.
«Concretamente, en el ámbito maxilofacial hablaríamos de las fracturas del proceso dentoalveolar, zona especialmente sensible no solo por la implicación funciona, sino por la estética. Además, es prioritario una actuación temprana para maximizar las soluciones de preservación de dientes», ha explicado el director médico de las Clínicas MAEX dental, para evitar tratamientos reconstructivos más complejos.
Estas lesiones pueden ir acompañadas de fracturas mandibulares, afectación del pómulo, heridas en los tejidos blandos y lesiones dentales de diferente gravedad, especialmente cuando el usuario no lleva casco.
Ferreras ha insistido en que muchas de estas lesiones podrían evitarse mediante medidas preventivas sencillas. Entre ellas, ha destacado el uso de protectores bucales, que no sólo protegen los dientes frente a los impactos, sino que también amortiguan las fuerzas del golpe, disminuyen el riesgo de fracturas maxilares y reducen las lesiones en labios y mucosa oral.
«Disfrutar del deporte y del ocio al aire libre es compatible con reducir el riesgo de lesiones si se incorporan hábitos preventivos sencillos que pueden evitar secuelas funcionales y estéticas de por vida», ha finalizado José Ferreras, director médico de las Clínicas MAEX Ferreras de Ferrol y A Coruña.