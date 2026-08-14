Alerta preventiva: Cataluña sigue la pista del hantavirus Andes tras un caso importado procedente de Argentina

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Las autoridades de Salut Pública mantienen activados los protocolos de vigilancia y seguimiento epidemiológico a raíz de la notificación de un caso importado de infección por hantavirus Andes en un viajero procedente de Argentina.

Según informa la Consejería de Salud de la Generalitat, el caso principal se encuentra «totalmente recuperado y no presenta capacidad de infección» y sus contactos estrechos están localizados y bajo seguimiento preventivo.

El paciente es un hombre joven que viajó desde Buenos Aires con escalas en Santiago de Chile y Madrid antes de llegar a Francia, y presentó sintomatología durante su estancia en territorio francés; actualmente, se encuentra en Galicia «totalmente asintomático desde el pasado 28 de julio».

Otros casos

Las autoridades sanitarias mantienen activados los protocolos de vigilancia tras la notificación de un caso importado de hantavirus Andes, un virus que vuelve a poner en alerta a España después de episodios recientes como el registrado en Canarias y del caso detectado ahora en Galicia. El paciente, un hombre joven que viajó desde Argentina y desarrolló síntomas durante su estancia en Francia, se encuentra ya recuperado y sin capacidad de transmitir el virus, mientras sus contactos estrechos permanecen localizados y bajo seguimiento preventivo.

En Cataluña se han identificado tres contactos procedentes de vuelos internacionales y se mantiene activado el protocolo ante cualquier posible caso.

Sin capacidad para transmitir

Las últimas pruebas analíticas de PCR realizadas el 7 de agosto han dado resultado negativo, «confirmando que la enfermedad está resuelta y que ya no tiene capacidad de transmitir el virus».

En Catalunya se han identificado 3 contactos estrechos procedentes de vuelos internacionales: 2 en Barcelona (asintomáticos) y 1 en Badalona (con síntomas pseudogripales previos al contacto).

Según informa el Departament, se actuará «según el protocolo establecido», que prevé que en caso de resultado negativo se mantendrá la cuarentena domiciliaria, y en caso de confirmación se procederá al ingreso en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Clínic de Barcelona.

Sin vacuna

El hantavirus Andes es un virus que puede causar una enfermedad grave conocida como síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas similares a una gripe y puede evolucionar rápidamente hacia problemas respiratorios severos. Se transmite principalmente desde roedores infectados, aunque la variante Andes es una de las pocas capaces de contagiarse también entre personas. Actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico, por lo que la detección precoz, el aislamiento cuando es necesario y la atención médica son fundamentales.