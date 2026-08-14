El aviso de la OCU sobre la crema nivea de lata azul: «Es perfecta para el cuerpo, cara y manos pero no para el sol»

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La crema Nivea de la clásica lata azul es uno de los productos más reconocibles y emblemáticos del cuidado de la piel en todo el mundo. Su característico envase azul y su fórmula tradicional han hecho que se convierta en un básico presente en millones de hogares. Una de sus principales cualidades es su capacidad para aportar hidratación y nutrición a la piel gracias a componentes como la glicerina y la manteca de karité, por lo que puede utilizarse en diferentes tipos de piel, incluidas las más sensibles.

Su fórmula incorpora también agua, parafina líquida, ceras y agentes emulsionantes que contribuyen a formar una película protectora sobre la piel y ayudan a reducir la pérdida de humedad. Entre sus rasgos más característicos destacan su textura untuosa y densa, su poder nutritivo y su acción protectora frente a la sequedad. Además, puede resultar útil para suavizar las zonas más ásperas, mejorar el aspecto de las áreas secas y mantener la piel protegida frente a las agresiones externas.

Crema Nivea de lata azul

A pesar de su popularidad, existe una cuestión que conviene aclarar, especialmente durante los meses de verano: no se debe utilizar como sustituto de un protector solar. Si bien puede ayudar a mantener la piel hidratada y protegida, sus funciones son diferentes de las que ofrece un fotoprotector. La crema hidratante está formulada principalmente para aportar suavidad y reducir la sensación de sequedad, mientras que un protector solar está diseñado específicamente para proteger la piel frente a la radiación ultravioleta mediante filtros solares.

La farmacéutica Helena Rodero es muy clara al respecto, según recoge Trendencias: «Yo una crema Nivea no la vería nunca aconsejada post solar, porque post solar, si tienes irritada la piel, no es una crema para pieles sensibles o irritadas», explica.

Por lo tanto, aunque la crema forma una película sobre la superficie cutánea y ayudar a conservar la hidratación, esto no equivale a contar con un factor de protección solar. La radiación ultravioleta puede provocar quemaduras y contribuir al fotoenvejecimiento y al daño acumulado de la piel, por lo que es necesario utilizar un producto específicamente formulado para protegerse frente a ella.

Cuando la piel vaya a estar expuesta al sol, lo adecuado es recurrir a un protector solar con un factor de protección adecuado y aplicarlo correctamente media hora antes de la exposición: extenderlo de manera uniforme por todas las zonas expuestas, sin olvidar áreas como las orejas, el cuello, las manos o el escote; renovarlo periódicamente, especialmente después de bañarse, sudar o secarse con una toalla.

Beneficios y consejos

La crema azul de Nivea proporciona una gran hidratación, especialmente en pieles secas o muy secas, y dejar una sensación de suavidad desde la primera aplicación. Además, ayuda a crear una barrera protectora frente a factores externos como el frío, el viento o la contaminación y, gracias a ingredientes como el pantenol, puede favorecer la recuperación de la piel.

Para aprovechar mejor sus propiedades, lo recomendable es aplicarla sobre la piel limpia y seca, utilizando una cantidad adecuada según la zona. En las manos, se puede aplicar antes de dormir para conseguir una hidratación más intensa durante la noche, mientras que en invierno se puede utilizar antes de salir al exterior para ayudar a proteger la piel frente a las bajas temperaturas. En el rostro conviene utilizar poca cantidad debido a su textura densa y evitarla si se tiene la piel grasa o con tendencia acneica. Por último, es aconsejable conservar el producto en un lugar fresco y seco para mantenerlo en buenas condiciones.

Estudio de la OCU

Un grupo de 30 voluntarias de la OCU ha utilizado la crema sin conocer previamente de cuál se trataba y, posteriormente, ha valorado mediante un cuestionario diferentes aspectos cosméticos. Entre ellos, el olor tanto en el envase como sobre la piel, la facilidad para extraerlo y aplicarlo, la textura, la velocidad de absorción y la posible sensación grasa o pegajosa. También han evaluado la sensación de hidratación y suavidad que permanece en la piel después de su aplicación.

«Gusta el olor, tanto en la lata como una vez aplicada, les resulta muy agradable. El olor es emblemático, incluso sin ver el producto a algunas usuarias les evoca al olor de la Nivea de lata o les trae recuerdos de la infancia.

Sobre la textura, en general la consideran espesa, densa, cuesta un poco extenderla.

Sobre la textura, en general la consideran espesa, densa, cuesta un poco extenderla. Con la sensación grasa, no hay unanimidad: a muchas usuarias les deja sensación grasa y les parece que sería más indicada para pieles secas, otras en cambio no la consideran grasa.

Finalmente, en cuanto a su función hidratante, las usuarias perciben su piel hidratada y suave».

En definitiva, la famosa crema de la lata azul de Nivea puede ser un aliado para combatir la sequedad y mantener la piel suave, pero no debe confundirse con un protector solar.