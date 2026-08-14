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Más de mil personas han sido atendidas en las distintas comunidades autónomas durante las primeras 48 horas tras el eclipse total de sol de este miércoles 12 de agosto, la mayoría por dolencias oculares.

A falta del balance de Canarias, buena parte de las consultas se debieron a molestias en los ojos después de observar el fenómeno astronómico, aunque también se registraron mareos, golpes de calor, caídas y otras incidencias.

Madrid, a la cabeza

Madrid concentra el mayor número de asistencias, con 340 atenciones médicas relacionadas con el eclipse solar hasta las 09:00 horas de este viernes. Los sanitarios atendieron principalmente mareos, molestias y problemas en los ojos, además de consultas de ciudadanos sobre los posibles efectos de este fenómeno.

En Cataluña fueron atendidas 167 personas entre las 07:00 horas del miércoles y las 7.30 horas de este viernes, de las que 72 presentaban afecciones oftalmológicas. La Comunidad Valenciana contabilizó 147 atenciones oftalmológicas.

Problemas oculares

El Servicio Vasco de Salud atendió en el País Vasco a 129 personas por dolencias oculares con sintomatología leve, entre ellas 22 en atención primaria y 36 en atención hospitalaria. La jefa de Sección de Urgencias del Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, señaló que se trató de una «patología leve» y que no se había registrado ninguna lesión grave atribuible al eclipse.

Los hospitales andaluces recibieron hasta el mediodía del jueves 44 consultas en urgencias oftalmológicas relacionadas con el fenómeno, sin que ninguno de los casos requiriera ingreso hospitalario ni revistiera gravedad.

En Murcia fueron 32 las personas que acudieron al médico por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse. El Servicio Murciano de Salud precisó que ningún caso fue grave ni requirió ingreso hospitalario o intervención quirúrgica.

El dispositivo sanitario especial desplegado en Aragón atendió una treintena de asistencias o consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto. El miércoles 12 concentró la mayor parte de ellas, todas leves y por contusiones y pequeñas curas.

En Baleares, unas 20 personas fueron atendidas en atención primaria o en hospitales por lesiones oculares. Además, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió 14 consultas telefónicas. El director de Asistencia Sanitaria del IBSalut, Hermann Ribera, explicó que no se descartan más atenciones médicas, ya que las lesiones comienzan a desarrollarse entre las 24 y 48 horas.

Otras 20 personas acudieron al Hospital San Pedro de La Rioja por molestias oculares y cuatro de ellas presentaban lesiones compatibles con la exposición.

Galicia registró 19 incidencias, en su mayoría consultas sin síntomas, caídas y crisis de ansiedad. En Asturias, la consejera de Salud, Concepción Saavedra, cifró en 18 las consultas en atención primaria que podrían estar relacionadas con el eclipse, de los 64 pacientes que acudieron a sus centros de salud por motivos oculares desde las 20:00 horas del miércoles.

Mareos y calor

Se contabilizaron 18 incidencias en Castilla-La Mancha, relacionadas con mareos o malestar general debido al intenso calor, así como consultas por haber observado el eclipse sin protección.

Otras diez incidencias fueron atendidas en Castilla y León, solo una de ellas por molestias oculares, mientras que Navarra contabilizó siete atenciones oftalmológicas y dos relacionadas con el calor.

Por alteraciones visuales fueron atendidos tres pacientes en Extremadura. En Cantabria, la consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, destacó la «absoluta normalidad» y el civismo durante toda la jornada. Las llamadas al 112 aumentaron en 52 entre las 15:00 y las 22:00 horas del miércoles, mientras que los Puestos de Mando Avanzado gestionaron varias incidencias que no estuvieron relacionadas con el eclipse.