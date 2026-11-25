Rafael Vera es uno de los deportistas más peculiares de España porque es culturista a la edad de 80 años. Este aún joven ha ganado varios europeos, mundiales e incluso un campeonato denominado Mr. Olympia a lo largo de toda su carrera y a día de hoy sigue entrenándose para mantener la forma física. En una entrevista también ha opinado sobre el secreto de su éxito para mantenerse en un gran momento de forma a pesar de la edad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Rafael Vera.

Rafael Vera es uno de los culturistas más laureados de la historia de España y a sus 80 años sigue manteniendo un estado de forma envidiable, que firmaría un joven de 20 años. Esto le ha hecho ganar a lo largo de su vida y obra los campeonatos más importantes a los que puede aspirar un profesional de su categoría y, en pleno 2026, se mantiene en un excelente estado físico siguiendo con un plan de nutrición y ejercicio que ha desvelado en una entrevista.

Los consejos de un culturista de 80 años

«Practico culturismo desde hace 45 años, vivo de esto», comienza diciendo en su intervención un Rafael Silva que también lo demuestra presumiendo de abdominales, brazos, espalda y todos los músculos que puede tener un ser humano.

«Mucha gente no se cree que tengo esa edad, sobre todo en las redes sociales, y me dicen que es imposible que yo esté así con la edad que tengo», cuenta desde un gimnasio en una entrevista concedida al medio Área Costa del Sol donde sienta cátedra haciendo todo tipo de ejercicios. Además de decirlo, este culturista de 80 años demuestra que sigue levantando más peso que el resto del gimnasio.

En esta intervención, Rafael Vera también cuenta el secreto de su éxito para conservar la forma física a los 80 años de edad. «Una vida sana, motivación para seguir haciendo ejercicio toda la vida y no pasarte. No hacer excesos de nada», cuenta. «Como a mí no me gusta hacer excesos de nada, pues sigo en este mundillo siempre», relata.

«Mi entrenamiento es vital. Yo vengo todos los días a entrenar. No puedo fallar porque si fallo, ya no me siento bien. Cuanto más entreno, más me gusta», afirma mientras también cuenta su excelso palmarés, que está compuesto por: «Seis europeos, tres mundiales, cuatro o cinco subcampeonatos y un campeonato del que estoy bastante orgulloso porque no lo tiene nadie en España, que es el Mr. Olympia profesional americano».

«Si tienes los músculos hechos una porquería, pues es normal que los dolores se vayan a ir dando», dice cuando le cuestionan sobre su estado de salud y los dolores que le puede producir el exceso de ejercicio. «Tengo siempre un lema al final que termino. ¿Yo sigo y tú?», finaliza diciendo en una entrevista que, lógicamente, se ha hecho viral.