De Sóller a Las Vegas: el sueño de Marco Ruz, un culturista que aspira a ganar el Mister Olympia

El culturista profesional Marco Ruz (Sóller, 1990) participará los próximos 9 y 10 de octubre en el Mister Olympia 2025, uno de los certámenes de culturismo más prestigiosos del mundo. La cita tendrá lugar en el Resort World Las Vegas y se desarrollará dentro del marco del Olympia Weekend, un evento que congrega diferentes competiciones y exhibiciones del más alto nivel.

Ruz, de 35 años, mide 168 centímetros y pesa 94 kilos en la tarima. Aunque nació en la Vall de Sóller y pasó muchos años viviendo en París, actualmente ha regresado a su pueblo natal, donde ultima su preparación junto a su padre.

«Me inicié en el deporte de los hierros hace unos 15 años, de forma seria desde hace once. Tras ganar un evento profesional en Atlanta (EEUU) logré la clasificación directa para Mister Olympia», explica el atleta. El sistema de clasificación para esta competición exige haber ganado un certamen profesional homologado dentro del periodo establecido por la federación.

El Mister Olympia es considerado la cumbre del culturismo mundial. Fue creado en 1965 por Joe Weider y, desde su primera edición en Brooklyn (Nueva York), se ha convertido en un acontecimiento global que otorga prestigio, legado y una significativa recompensa económica al campeón, que en las últimas ediciones ha rondado los 400.000 a 600.000 dólares en premios.

Ruz afronta esta competición con humildad y ambición. «Hay que ser realistas y tener los pies en el suelo. Compito con gente de un nivel altísimo, pero si consigo pasar el primer corte y quedar entre los siete primeros ya sería un sueño cumplido», comenta. En cada edición, los jueces valoran aspectos como el tamaño, la simetría, la definición y la presencia en el escenario, buscando el llamado «paquete completo» en los competidores.

En 2024, el título fue para el nigeriano Samson Dauda, conocido como el León nigeriano, quien se consagró en Las Vegas y se convirtió en el campeón vigente. En los años anteriores, Derek Lunsford (2023) y Hadi Choopan (2022) se habían llevado la victoria, confirmando el altísimo nivel de la competición.

Para esta recta final, Marco Ruz entrena en Vital Fit Palma, uno de los centros deportivos más destacados de Baleares. «Es todo un honor que Marco se prepare en nuestras instalaciones. Cuenta con todo nuestro apoyo», afirma Robert González, gerente de la cadena. Una vez concluido el certamen en Las Vegas, el culturista solleric viajará a México para competir de nuevo y buscar una nueva clasificación para la edición 2026.