Llevar una hoja de laurel en la funda del móvil: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

El laurel es uno de esos ingredientes que no pueden faltar en la cocina. Utilizado para guisos o para recetas a las que queremos darle un toque de sabor, desde siempre se ha considerado también una especie de amuleto que atría la buena suerte y la fortuna. De ahí que muchas personas lleven una hoja de laurel en la cartera, una superstición que parece haberse actualizado y salta ahora a los móviles.

De hecho, en las redes sociales se ha popularizado esta idea de colocar una hoja seca entre el teléfono y la funda. Y como cabría esperar la intención es la misma a la mencionada ya que se habla de que al hacerlo, te aseguras la protección, la abundancia o las buenas noticias. Eso sí, no existe una evidencia científica de que una hoja de laurel pueda atraer dinero, evitar la envidia o cambiar la suerte. Su valor está en el simbolismo que cada persona quiera darle.

Llevar una hoja de laurel en la funda del móvil

El laurel lleva siglos relacionado con el éxito y la victoria. En la Antigua Grecia y en Roma sus hojas se utilizaban para coronar a deportistas, poetas y generales, y con el tiempo esa asociación acabí por trasladarse a tradiciones populares vinculadas con la buena suerte, la protección o la prosperidad.

La versión actual del ritual cambia el lugar donde se guarda. Antes, lo que muchos hacían era llevar una hoja en la cartera, en un bolsillo o colocarla en algún rincón de casa. Pero ahora muchas personas prefieren introducirla en la funda del móvil porque es un objeto que utilizan constantemente y que está relacionado con llamadas de trabajo, mensajes, pagos, correos y contactos personales. De ahí que algunas corrientes esotéricas y publicaciones relacionadas con el Feng Shui hayan empezado a presentar el móvil como un canal simbólico para atraer oportunidades. No es una regla tradicional del Feng Shui documentada como tal, sino una interpretación moderna que mezcla antiguas creencias sobre el laurel con el uso cotidiano del teléfono.

Para qué sirve según quienes siguen este ritual

Las personas que practican este gesto suelen relacionarlo con tres ideas. La primera es la protección frente a malas energías o envidias. La segunda tiene que ver con la prosperidad, especialmente cuando el teléfono se utiliza como herramienta de trabajo. Y la tercera se asocia con la claridad a la hora de comunicarse o tomar decisiones. Ninguno de estos efectos está demostrado ya que está claro que llevar una hoja seca junto al teléfono no modifica las llamadas que recibimos, no atrae clientes y tampoco funciona como protección frente a problemas. Pero lo que sí puede ocurrir es que actúe como un recordatorio, ya que si una persona relaciona esa hoja con una meta concreta, saber que está ahí puede ayudarle a tener presente ese objetivo.

Algo similar sucede con otros rituales cotidianos. Su utilidad puede estar en la intención que se les atribuye y no en una capacidad real del objeto para alterar lo que ocurre alrededor. Por eso conviene separar la tradición de cualquier afirmación científica.

Cómo colocar correctamente el laurel en la funda

Quienes quieran probar este truco pueden utilizar una hoja seca, entera y en buen estado. Conviene evitar las hojas húmedas o recién cortadas porque pueden deteriorarse con facilidad dentro de la funda y dejar restos sobre la parte trasera del móvil. Antes de colocarla se puede limpiar la carcasa y comprobar que no haya polvo o humedad. Después basta con poner la hoja plana entre el móvil y la funda, procurando que no tape la cámara ni interfiera en ningún botón o conexión. Tampoco debería obligar a cerrar una funda demasiado ajustada.

Hay personas que, antes de guardarla, escriben una palabra o piensan en una intención concreta relacionada con el trabajo, el dinero o algún proyecto personal. Esa parte pertenece únicamente al ritual. También suele recomendarse cambiarla cuando se rompe, pierde consistencia o empieza a deshacerse.

La precaución que conviene tener con el teléfono

Aunque se trate de un algo sencillo, meter cualquier objeto entre el teléfono y la funda exige algo de cuidado. Una hoja demasiado gruesa, húmeda o deteriorada puede dejar pequeños restos y una carcasa excesivamente ajustada podría ejercer más presión de la necesaria sobre el dispositivo. También conviene vigilar el calor. Si el teléfono se calienta con frecuencia durante la carga o el uso, lo más prudente es retirar la hoja y no añadir elementos que dificulten el ajuste de la funda. La práctica no debería interferir con el funcionamiento normal del móvil.

En definitva poner laurel detrás del teléfono pertenece al terreno de las creencias populares y de los rituales personales. Puede utilizarse como símbolo de prosperidad, protección o como recordatorio de una meta, pero no existen pruebas de que cambie la suerte ni de que atraiga oportunidades por sí solo.