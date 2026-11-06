¿Va realmente bien la economía española o las cifras que se manejan permiten hacer una lectura muy distinta? Juan Urruti ha planteado esta pregunta en uno de sus últimos vídeos de TikTok, donde ha puesto sobre la mesa varios datos relacionados con la población, el empleo y el paro. Su intención, según explica al comienzo de la publicación, es alejarse del ruido político y acudir a «los grandes números» para que cada uno saque después sus propias conclusiones.

Urruti, conocido en redes como @juan_urruti, está jubilado pero es doctor en Filosofía Política, periodista y MBA por IESE, y en su vídeo sostiene que España se encuentra cerca de los 50 millones de habitantes y que algo más de 22 millones de personas trabajan. A partir de esas cifras hace una comparación que puede provocar debate: «Por cada persona que trabaja hay una persona y pico que no trabaja». Algo que se puede comprobar a partir de los datos que encontramos en el Instituto Nacional de Estadística.

Juan Urruti, jubilado: «Por cada persona que trabaja en España hay más de una persona que no trabaja o está cobrando el paro»

«Vamos a ir a la esencia de lo que está ocurriendo en España», comienza explicando Urruti antes de hacer sus cálculos. Su primer dato es la población española, que sitúa rozando los 50 millones de habitantes. La estimación está bastante próxima a las últimas cifras oficiales. A 1 de julio de 2026, España tenía 49.801.559 residentes, según la Estadística Continua de Población del INE.

Después se fija en el mercado laboral. Urruti habla de aproximadamente 22,5 millones de trabajadores y 2,5 millones de parados. Los últimos resultados de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al tercer trimestre de 2026, elevan ligeramente ambas cifras: España cuenta con 22.852.600 ocupados y 2.591.200 desempleados con una tasa de paro que se sitúa en el 10,18%.

A partir de ahí realiza su comparación. Si se restan los 22,85 millones de ocupados a los cerca de 49,8 millones de habitantes, quedan aproximadamente 26,9 millones de personas que no figuran como ocupadas. Matemáticamente, por tanto, existen más personas sin empleo que personas ocupadas. Pero dentro de esos casi 27 millones hay situaciones muy diferentes.

No trabajar no significa estar en el paro

Una de las distinciones importantes está precisamente aquí. Una persona sin empleo no es automáticamente un parado a efectos estadísticos. La EPA considera población activa a quienes están trabajando o buscan empleo y están disponibles para incorporarse. En el tercer trimestre de 2026 había 25,44 millones de activos, de los cuales 22,85 millones estaban ocupados y 2,59 millones en paro.

El resto de la población incluye, entre otros colectivos, niños, estudiantes, jubilados y personas que por diferentes motivos no participan en el mercado laboral. Por eso, cuando Urruti afirma que cada trabajador tiene sobre sus hombros «a más de una persona que no trabaja», está comparando el número de ocupados con toda la población restante, y no únicamente con los desempleados o con personas que reciben una prestación por paro. De hecho, cobrar una prestación por desempleo tampoco es condición necesaria para aparecer como parado en la EPA. Se trata de conceptos distintos.

España tiene más de 3,7 millones de trabajadores públicos

Urruti introduce después otro elemento en sus cálculos. Asegura que dentro de los trabajadores españoles hay «tres millones y pico» de funcionarios o empleados públicos y considera que estas personas «están consumiendo recursos» en lugar de generar valor añadido. La cifra que aporta se acerca a la estadísticas oficiales. La EPA contabilizó en el tercer trimestre 3.736.800 empleados del sector público, frente a 19.115.800 empleados en el sector privado. Es decir, que el empleo público aumentó en 89.900 personas durante ese trimestre.

Y dentro de ese empleo público están incluidos profesionales de ámbitos muy diversos por lo que si bien se financian con recursos públicos no significa estadísticamente que deban descontarse de la población ocupada. En cambio Urruti sí los resta en su razonamiento y concluye que «algo menos de 20 millones» de personas serían las que verdaderamente producen para mantener a una población cercana a los 50 millones.

El envejecimiento de la población, otro de los asuntos que plantea Urruti

El jubilado termina trasladando la discusión hacia un problema más amplio. A su juicio, España necesita aumentar la industria y apostar por actividades y servicios que generen mayor valor añadido. También menciona el envejecimiento de la población, una cuestión que no afecta únicamente a España y que lleva años presente en el debate sobre pensiones, mercado laboral y sostenibilidad de las cuentas públicas.

En el vídeo, el jubilado carga además contra el Gobierno, sus socios así como contra los principales partidos de la oposición, a los que responsabiliza de no afrontar suficientemente estos problemas. Las cifras laborales señalan que España cerró el tercer trimestre de 2026 con 22,85 millones de ocupados, aunque también se habla de 2,59 millones de parados y una población activa que alcanza a los 25,44 millones de personas.