El paro registrado en las oficinas de servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas el mes pasado, marcando el peor octubre desde 2020, en plena pandemia. El número total de desempleados se situó a cierre de mes en 2.422.633 personas.

Tradicionalmente, octubre es un mes de destrucción neta de empleo, pero el dato de este año es uno de los peores de los últimos tiempos. En octubre del año pasado, el desempleo aumentó en 22.000 personas, casi la mitad que este 2026. El peor de la historia se registró en octubre de 2008, en plena crisis financiera, cuando se fueron al paro 192.000 personas en un solo mes.

Todos los sectores registran aumentos del desempleo. El principal es el sector servicios, que representa en torno al 70% de la mano de obra de España y cuyo aumento en octubre fue de 26.853 personas. Le siguen la industria (1.911 parados), la agricultura (1.547) y la construcción (102). Las personas sin trabajo previo que se apuntan al paro aumentan en 12.715 personas.

Contratos precarios

Por tipo de contrato, los contratos indefinidos fijos-discontinuos siguen avanzando y han vuelto a superar a los contratos indefinidos a tiempo parcial. Durante octubre, se firmaron 208.811 fijos-discontinuos frente a 178.962 empleos indefinidos a tiempo parcial. La suma de ambos supera ampliamente los contratos indefinidos a tiempo completo, que fueron 257.400 acuerdos.

Aunque el Gobierno vendió la reforma laboral como una suerte de mecanismo para aumentar la seguridad contractual, lo cierto es que el grueso de los contratos siguen arrastrando modelos de precariedad (como los contratos a tiempo parcial) o de situación de pseudotemporalidad (como los fijos-discontinuos).

La afiliación crece por la inmigración

La Seguridad Social señala que durante octubre registró un incremento de 186.612 afiliaciones, situando el conjunto de estas en 22.624.165 altas. El aumento de la afiliación, paralela a la destrucción de empleo, se produce debido a la regularización extraordinaria y a la enseñanza.

En el primer caso, la reforma que dio la residencia a personas extranjeras en situación irregular ha permitido durante estos meses maquillar el estancamiento e incluso retroceso del empleo nacional y de sectores de alto valor añadido.

La educación sigue mostrando una configuración precaria, con decenas de miles al comienzo del curso escolar, y miles de despidos al finalizar este. En concreto, en octubre se incrementaron las cotizaciones de la educación en 165.000 afiliaciones.