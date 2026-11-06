Las lágrimas de Georgina Rodríguez tras la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo ha dicho adiós a una de las etapas más importantes de su carrera deportiva. El futbolista portugués ha anunciado su retirada de la selección nacional de Portugal después de 23 años defendiendo los colores de su país y convertido en una de las grandes leyendas de la historia del fútbol. Una decisión que llega después de disputar el Mundial de 2026 y que supone el cierre de un capítulo irrepetible para el delantero, que comenzó su andadura internacional en agosto de 2003.

Ha sido el propio Cristiano quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha compartido un emotivo mensaje dirigido a todos los portugueses. Unas palabras cargadas de agradecimiento, nostalgia y orgullo con las que ha querido despedirse de una camiseta que ha marcado su vida. La publicación no ha tardado en acumular reacciones de compañeros, aficionados y rostros conocidos. Entre ellas ha destacado especialmente la de Georgina Rodríguez, su pareja y uno de sus grandes apoyos durante todos estos años.

Las emotivas palabras de Cristiano Ronaldo en su despedida

«Portugal estará siempre en mí». Así comienza el mensaje con el que Cristiano ha anunciado el final de su trayectoria internacional. El futbolista ha querido recordar lo que ha significado representar a su país durante más de dos décadas y la responsabilidad que ha sentido cada vez que ha saltado al terreno de juego con el número 7.

«A los portugueses. Ha llegado el momento de colgar el número 7 de nuestra selección nacional. Nunca la sentí como exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestir y defenderla por todos los estadios del mundo entero. Hoy llegó el momento de entregarla al futuro», ha escrito.

El delantero también ha reconocido que no ha sido una decisión sencilla. «No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también se toman con el corazón», ha confesado, antes de echar la vista atrás y recordar aquel mes de agosto de 2003 en el que comenzó una aventura que terminaría cambiando su vida para siempre.

En su despedida, Cristiano ha querido dejar claro que, más allá de los goles, los récords y los títulos, lo verdaderamente importante ha sido representar a su país. «Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue representar al mejor país del mundo», ha señalado.

El futbolista ha cerrado su mensaje con unas palabras de agradecimiento a todos los que le han acompañado durante este recorrido: «Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que empezó cuando yo era apenas un niño en el bosque corriendo detrás de una pelota. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre».

La reacción de Georgina Rodríguez: lágrimas y corazones

Una de las reacciones que más atención ha despertado ha sido la de Georgina Rodríguez. La modelo y empresaria ha querido estar presente en este momento tan especial para su pareja y ha dejado un comentario en la publicación de Cristiano compuesto por varios emojis de caras llorando y corazones rojos.

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Sin necesidad de escribir ninguna palabra, Georgina ha expresado así su emoción ante el final de una etapa que ha acompañado de cerca durante años. Su gesto se ha sumado a las numerosas muestras de cariño que ha recibido el futbolista desde que hizo público su anuncio.

Una leyenda que seguirá jugando al fútbol

Aunque Cristiano se despide de Portugal, esto no significa que haya llegado el final de su carrera deportiva. El delantero continuará jugando al fútbol a nivel de clubes con el Al Nassr, por lo que sus seguidores todavía podrán disfrutar de su presencia sobre el terreno de juego.

Se marcha de la selección con cifras históricas: 234 partidos internacionales y 146 goles, dos registros récord en el fútbol masculino. Además, capitaneó a Portugal en la conquista de la Eurocopa de 2016 y de las ediciones de la Liga de Naciones de 2019 y 2025.

Se cierra así una historia que comenzó cuando Cristiano era apenas un adolescente y que le ha convertido en uno de los grandes símbolos del deporte portugués. Una despedida que, como sus grandes victorias, también ha querido compartir con quienes han estado a su lado durante todo el camino.