Ya suma casi 64 millones de visualizaciones y sólo tiene 6 episodios: la serie de Netflix que estrena segunda temporada en noviembre

Fue una de las series más comentadas del 2024 y en pocas horas estrenará su segunda temporada: Palomas negras regresa a Netflix con otros seis episodios cargados de tensión, en clave de thriller de espías. Dirigida por Alex Gabassi, un experimentado realizador de la pequeña pantalla que ha trabajado para seriales como la brasileña Psi o The Crown, la continuación de la ficción volverá a contar con su estrella principal, Keira Knightley y Ben Whishaw. Pero, ¿qué podemos esperar de la continuación? ¿Quién se incorpora al nuevo reparto? ¿Cuándo estarán disponibles todos los episodios en el catálogo de la «gran N» roja?

La primera temporada de Palomas negras no arrasó en su edición de los Emmy. De hecho, ni siquiera llegó a estar nominada. Sin embargo, sí obtuvo una candidatura en los Globos de Oro a la mejor actriz principal en serie de TV para Knightley y, lo más importante, 64 millones de visualizaciones dentro de Netflix que le han llevado a firmar una inminente continuación de esta historia sobre una esposa (Knightley) que lleva durante una década pasándole información y secretos de su marido político, Wallace Webb, a la organización que da nombre a la serie. Una doble vida que se complica cuando su amante, Jason, es asesinado de forma misteriosa y terminan asignándole a Sam (Whishaw), un asesino a sueldo que debe protegerla y mantenerla a salvo. Juntos destapan una conspiración que conecta dicho asesinato con una crisis diplomática internacional a gran escala.

‘Palomas negras’ estrena su segunda temporada

Tras los complejos acontecimientos de los capítulos anteriores, la segunda temporada nos presenta un gran cambio político en el universo guionizado por Joe Barton (El sindicato, The Lazarus Project): Webb se convierte en el primer ministro del Reino Unido. Un salto de poder que coloca a Helen en una posición perfecta para seguir consiguiendo secretos de Estado de máximo nivel, pero que al mismo tiempo, supone una espada de Damocles para su matrimonio y su exposición ante las amenazas nacionales e internacionales de los demás servicios de inteligencia.

Paralelamente, la trama nos presenta la caza sistemática de varios agentes de la organización, desvelando una traición interna dentro de las Palomas Negras. Una situación que arrastra a la jefa de Helen a un complot, obligando a la protagonista a volver a acudir a Sam, el cual se encuentra aceptando trabajos de mala muerte y pasando las noches en los bares del Soho.

Entre las principales novedades del casting, destaca la presencia de Ambika Mod, dando vida a Laila, una «paloma negra» un tanto caótica, y Neve Campbell, la estrella de la saga Scream, quien encarna a un personaje llamado Cecile Mason.

¿Cuándo estarán disponibles los nuevos episodios?

Los seis nuevos capítulos de la segunda temporada de Palomas negras se lanzarán al unísono mañana, 5 de noviembre, en el catálogo de Netflix.