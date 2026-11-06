Limpia tu lavavajillas con un vaso de vinagre: el truco para eliminar la cal y los malos olores con un solo ciclo

El lavavajillas se encarga de dejar limpios platos, vasos y cubiertos, pero muchas veces nos olvidamos de que él también necesita una limpieza. Con el uso, en su interior se acumulan restos de grasa, comida y cal, que acaban provocando malos olores y restando eficacia al lavado. Por suerte, existe un truco muy sencillo y barato para mantenerlo a punto: colocar un vaso con vinagre blanco en la bandeja superior y poner un ciclo caliente.

Por qué funciona el truco del vaso de vinagre

El vinagre blanco es un ácido suave, y precisamente por eso es eficaz contra la cal, los depósitos minerales que deja el agua, sobre todo en las zonas donde el agua es dura. Al calentarse durante el ciclo, el vinagre se reparte por el interior del electrodoméstico y ayuda a disolver la cal, los restos de grasa y los residuos acumulados en las paredes, los brazos aspersores y los conductos.

Además, ayuda a neutralizar los malos olores. Es un método tan extendido que algunos fabricantes de electrodomésticos, como Hoover o Haier, lo incluyen en sus propias guías de mantenimiento como alternativa a los productos limpiadores específicos.

Cómo limpiar el lavavajillas con vinagre paso a paso

Vacía el lavavajillas. El ciclo de limpieza debe hacerse con el aparato completamente vacío. Limpia el filtro. Retira el filtro, que suele estar en la base del lavavajillas, y lávalo con agua caliente y un poco de jabón, frotando con un cepillo suave. Es el paso más importante, porque es donde se acumulan los restos de comida que causan los malos olores. Coloca el vaso de vinagre. Llena un vaso o recipiente apto para lavavajillas con vinagre blanco, unos 200 ml, y colócalo boca arriba en la bandeja superior, bien estable para que no se vuelque. Programa un ciclo caliente. Selecciona el programa de mayor temperatura y ponlo en marcha sin detergente. Deja que termine. Al acabar, abre la puerta y deja que se ventile y se seque bien por dentro.

Qué dicen los fabricantes sobre el vinagre

El truco del vaso de vinagre es muy popular, pero no todos los fabricantes lo ven igual. Marcas como Hoover o Haier lo incluyen en sus guías de mantenimiento como una forma sencilla de eliminar la cal y los malos olores. Otras, como Bosch, prefieren no recomendarlo: en su servicio técnico oficial aconseja usar un limpiador específico para lavavajillas cada 6 a 12 semanas, limpiar el filtro después de cada uso y limpiar las juntas y la puerta con una bayeta y agua jabonosa.

La razón de esa cautela es que el vinagre es un ácido. De hecho, la propia Bosch desaconseja usarlo en sus lavadoras porque es demasiado agresivo y puede dañar las piezas de goma, un riesgo que la organización de consumidores estadounidense Consumer Reports también advierte en el caso de los lavavajillas. Por eso, si decides usar el truco del vinagre, lo más prudente es hacerlo de forma puntual, como mucho una vez al mes, y consultar antes el manual de tu lavavajillas por si el fabricante lo desaconseja para tu modelo.

Otros trucos para que el lavavajillas no huela mal

El vinagre ayuda, pero el mantenimiento diario es igual de importante. Retira los restos grandes de comida de los platos antes de meterlos, limpia el filtro con regularidad y revisa de vez en cuando que los agujeros de los brazos aspersores no estén obstruidos.

Tampoco te olvides de las juntas de goma de la puerta, donde se acumulan humedad y suciedad que pueden favorecer la aparición de moho. Límpialas con un paño húmedo y, después de cada lavado, deja la puerta entreabierta unos minutos para que el interior se seque. Con estos sencillos gestos, tu lavavajillas funcionará mejor, durará más y dejará de oler mal.