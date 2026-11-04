Paz Vega recibe un millón de euros en ayudas públicas para su nueva película mientras debe 1,84 millones a Hacienda

Paz Vega vuelve a ponerse detrás de las cámaras con Ana no, su segunda película como directora. Se trata de una adaptación de la novela Ana non, del escritor Agustín Gómez Arcos, que narra la historia de Ana Paucha, una mujer de 75 años que emprende un viaje desde Almería hasta Basauri para visitar a su único hijo superviviente, encarcelado desde hace más de tres décadas. El proyecto cinematográfico cuenta con un presupuesto aproximado de 4,5 millones de euros y ha conseguido un millón de euros en ayudas públicas concedidas por el Gobierno. Una financiación que adquiere una lectura especialmente llamativa al coincidir con la situación fiscal de la actriz, que todavía mantiene una deuda millonaria con la Agencia Tributaria.

COOL ha podido acceder a la documentación relativa a esta financiación, que permite conocer los detalles económicos de la producción y el respaldo institucional con el que cuenta la nueva apuesta de la cineasta. La concesión de esta ayuda contrasta con los 1,84 millones de euros que Paz Vega todavía debe a Hacienda, según la última lista de grandes deudores publicada por la Agencia Tributaria. Aunque la subvención está destinada a la producción cinematográfica y no constituye una ayuda personal a la actriz ni está relacionada con sus obligaciones tributarias, la coincidencia plantea una paradoja difícil de pasar por alto: mientras el Estado destina dinero público a impulsar una película vinculada a la intérprete, su deuda con la propia Administración continúa pendiente de regularización. Además, la documentación mercantil y patrimonial a la que ha accedido este medio permite conocer nuevos detalles sobre la situación de varias sociedades relacionadas con su actividad profesional.

La ayuda concedida a Ana no se enmarca en las subvenciones públicas destinadas a impulsar la producción cinematográfica española. El proyecto está producido por Áralan Films y Blacklight Films, en coproducción con la italiana Ombre Rosse Film Production, y cuenta con la participación de RTVE, Canal Sur, Movistar Plus+ y HBO Max. A este respaldo se suma la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la participación de Crea SGR. La distribución en España correrá a cargo de BTeam Pictures, mientras que Film Factory se encargará de las ventas internacionales. El millón de euros de financiación pública forma parte de un presupuesto global de alrededor de 4,5 millones, en el que participan distintas productoras, instituciones y plataformas audiovisuales.

El rodaje comenzó el pasado 16 de octubre en Sevilla y continuará en Madrid y Cerdeña. Para dar vida a esta historia, la cineasta ha reunido a un reparto encabezado por Ángela Molina, Álvaro Morte, Rossy de Palma y Alessio Boni, con el que combina talento español e internacional. La película se rueda en 35 milímetros, una apuesta técnica que acompaña la dimensión visual y narrativa del proyecto. Con esta producción, Paz Vega vuelve a explorar su faceta como directora después de Rita, su debut cinematográfico tras las cámaras, que consiguió abrirse camino en festivales como Locarno, Seminci y Mar del Plata. Aquella primera experiencia también obtuvo 14 nominaciones a los Premios Carmen y le valió a la actriz una candidatura al Goya a mejor dirección novel. Ahora, con una producción de mayor presupuesto y un reparto de primer nivel, busca afianzar su recorrido en esta nueva etapa profesional.

La deuda de 1,8 millones de Paz Vega con Hacienda

El respaldo económico a su nueva película coincide, sin embargo, con un momento complicado en el plano financiero. Paz Vega aparece en la lista de grandes deudores de Hacienda publicada en junio de 2026, bajo su nombre legal, María Paz Campos Trigo. Según los datos correspondientes al 31 de diciembre de 2025, la deuda pendiente asciende a 1.840.000 euros, una cantidad que, pese a seguir siendo elevada, supone una reducción de aproximadamente 435.000 euros respecto al ejercicio anterior. La relación publicada por la Agencia Tributaria recoge a contribuyentes con deudas y sanciones tributarias pendientes superiores a los 600.000 euros. La actriz se pronunció el pasado mes de julio sobre esta situación a través de un comunicado en el que explicó que había incorporado a un nuevo equipo de asesores profesionales para buscar soluciones y regularizar sus obligaciones fiscales. En aquel mensaje aseguró que se habían producido avances y trasladó su voluntad de resolver las cantidades pendientes.

A esta situación se suma la ruptura con Orson Salazar, después de casi 25 años de relación. La separación ha marcado un antes y un después en la vida personal de la intérprete y ha coincidido con una etapa de cambios en su entorno empresarial y patrimonial. Durante años, Salazar estuvo vinculado a distintos aspectos de la carrera de la actriz, por lo que el final de la relación también ha situado bajo el foco algunas de las sociedades relacionadas con su actividad profesional. En este contexto, COOL ha podido acceder a documentación mercantil de varias empresas vinculadas a Paz Vega para analizar su situación y comprobar qué actividad y circunstancias registrales presentan. La revisión permite distinguir entre sociedades con una actividad prácticamente inexistente y otras que acumulan incidencias administrativas, una información que aporta contexto sobre el entramado empresarial de la actriz, sin que estas circunstancias deban confundirse con la deuda tributaria que figura a su nombre.

El mapa empresarial y patrimonial de Paz Vega

Entre los documentos consultados por este medio figuran las cuentas de Espejito Espejito S.L., correspondientes al ejercicio 2024. La sociedad ha depositado sus cuentas anuales, aunque la documentación refleja que durante ese periodo apenas registró actividad, sin ingresos ni operaciones relevantes. Sus activos superan los 157.000 euros e incluyen un inmueble en Madrid, mientras que los pasivos se sitúan por encima de los 122.000 euros y el patrimonio neto ronda los 34.000 euros. COOL también ha podido comprobar la situación registral de Max Club 69 O P S.L. y Orpasa Patrimonio S.L., que presentan el cierre de su hoja registral. Esta circunstancia impide inscribir determinados actos mientras no se regularicen las obligaciones pendientes, aunque no significa que las sociedades hayan desaparecido legalmente. Son situaciones diferentes que conviene precisar para entender el alcance de la documentación mercantil: una sociedad sin actividad no es necesariamente una sociedad extinguida y un cierre registral tampoco equivale, por sí mismo, a su desaparición.

La investigación de COOL también ha tenido en cuenta la situación del inmueble situado en la calle Argensola, en el barrio madrileño de Justicia, que salió a subasta en el marco de actuaciones relacionadas con reclamaciones económicas. Este medio ha podido acceder a información relativa al procedimiento, que se suma a los movimientos patrimoniales que han marcado esta etapa de la actriz. Distintas informaciones han apuntado, además, a que Paz Vega habría pasado una temporada en casa de su hermana Sara durante el proceso de reorganización personal y económica posterior a su separación. En cualquier caso, conviene diferenciar los datos documentales relativos al inmueble de las circunstancias personales que se han publicado sobre la intérprete, así como evitar atribuir directamente la subasta a una deuda concreta si la documentación consultada no permite establecer esa relación.