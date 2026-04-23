La actriz Paz Vega ha reaparecido ante los medios tras conocerse su separación de Orson Salazar, y lo ha hecho con un mensaje breve, prudente y cargado de emoción. Lejos de alimentar la polémica, la intérprete ha querido centrarse en agradecer el interés y pedir respeto en un momento especialmente sensible. «Quiero agradeceros que estéis pendientes», ha comenzado diciendo, reconociendo la atención mediática que rodea su vida. Sin embargo, ha dejado claro que no es el momento de dar explicaciones: «Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular. Solo pido que me entendáis». Con estas palabras, marca una línea clara entre su vida pública y su intimidad, dejando abierta la puerta a hablar en el futuro, pero solo cuando se sienta preparada.

La actriz, que siempre se ha mostrado cercana y transparente, ha reconocido que no está acostumbrada a este nivel de exposición fuera de los contextos profesionales, como estrenos o alfombras rojas. Acompañada de su hijo mayor en el momento de sus declaraciones, ha insistido en la importancia de proteger a su familia en estos días de cambios constantes y gestiones personales. Cuando le han preguntado directamente cómo se encuentra, su respuesta ha sido tan escueta como reveladora: «Más o menos».

En este proceso, sus hijos se han convertido en su principal refugio. Así lo ha expresado la propia actriz, que también ha destacado el papel fundamental de su entorno más cercano. Su hermana, Sara Vega, así como amigos íntimos, están siendo un apoyo clave en estos momentos. Pese a la dificultad de la situación, Paz intenta mantener cierta normalidad en su día a día, centrada en sus responsabilidades y en los próximos proyectos profesionales que le aportan ilusión.

La difícil situación económica de Paz Vega

A la dimensión personal de la ruptura se suma un frente especialmente delicado: su situación financiera. La actriz afronta deudas con la Agencia Tributaria que superarían los tres millones de euros. Una cifra que refleja la complejidad del escenario al que se enfrenta actualmente. Parte de estas dificultades estarían relacionadas con la gestión económica llevada durante años por su exmarido, quien también se encargaba de su carrera profesional. Además, Paz Vega habría descubierto una deuda de aproximadamente 1,2 millones de euros de la que no tenía conocimiento previo, lo que habría generado un fuerte impacto y podría haber influido en el desgaste de la relación.

Las consecuencias ya son visibles en su patrimonio. La actriz se ha visto obligada a vender una parte importante de su vivienda en Madrid tras un embargo, además de afrontar problemas similares con otras propiedades, como un inmueble en Sevilla también afectado por reclamaciones fiscales. Entre hipotecas, embargos y prórrogas de pago, su situación económica se ha ido complicando progresivamente en los últimos años.

A pesar de este panorama, Paz Vega intenta mirar hacia adelante. En el terreno profesional, continúa trabajando en nuevos proyectos tanto dentro como fuera de España, además de consolidar su faceta como directora. En medio de la incertidumbre, su prioridad sigue siendo su familia y reconstruir, paso a paso, una nueva etapa en su vida.