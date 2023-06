Muere José Castro, mítico diseñador de Desigual, que vistió a Paz Vega y Sarah Jessica Parker

El mundo de la moda llora la muerte del diseñador José Castro, uno de los grandes nombres de la alta costura en nuestro país. Su fama llegó hasta las pasarelas de todo el mundo, desfilando en París y Nueva York, mecas de la moda. Fue director creativo de la marca Desigual y llegó a vestir a famosas comp Paz Vega y Sarah Jessica Parker.

«Hoy nos ha dejado en su forma física José Castro, pero nos acompañará eternamente en su forma espiritual. [email protected] los que hemos tenido el privilegio de conocerle, sabemos el maravilloso ser humano y el don de generosidad que tenías, ahora ya descansas en Paz y serás el Ángel de [email protected] [email protected]», escribía su familia en un comunicado en las redes sociales.

Nació en la localidad pontevedresa de A Cañiza, aunque desde joven se mudó a la ciudad de Barcelona, donde comenzó a hacerse un nombre en el mundo del diseño. Fue a finales de los 90 y principios de los 2000 cuando comenzó a llamar la atención junto a otros diseñadores que marcaron una época como Josep Font y el también fallecido David Delfín.

En nuestro país despuntó al convertirse en el director creativo de la marca Desigual y en Miró Jeans. A nivel internacional logró que sus diseños desfilasen en Nueva York, colaborar con Alexander McQueen y colarse entre los más grandes en Francia.

Desfiló en París en tres ocasiones y consiguió entrar en la Federación Francesa de la Couture, un club selecto al que solo dos españoles como Paco Rabanne y Cristóbal Balenciaga habían conseguido llegar hasta ese momento.

José Castro se graduó en la prestigiosa London Royal College of Art, donde estudió Antonio Banderas en su salto al mundo de la moda. Famosas como Whoopi Goldberg, Beth Ditto, Paz Vega y Sarah Jessica Parker, en la película Sex and the City, lucieron algunas de sus creaciones colocándole en lo más alto del diseño internacional.