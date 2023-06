Muere Martín, el niño de 8 años que luchó contra un agresivo cáncer cerebral

Martín, el niño murciano de 8 años que luchaba contra un agresivo cáncer cerebral, ha fallecido en la noche del viernes. El pasado mes de octubre, le diagnosticaron un glioma difuso de línea media con mutación H3 QM26. Algo para lo que no había cura. Se trata de una enfermedad que se suele diagnosticar en niños de entre 5 y 10 años, y cuya esperanza máxima de vida suele ser de unos cinco años.

La familia de Martín, tras conocer este diagnóstico, no dudó un solo segundo en comenzar una campaña para poder recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Además de contar con un gran apoyo entre sus seguidores, también estuvieron arropados por un gran número de rostros conocidos.

Uno de los más sonados es Frank Cuesta. De hecho, hace tan solo unos días, éste visitó la casa de Martín por sorpresa. El niño era muy fan suyo, porque los dos eran amantes de los animales. Frank no dudó en invitarles a todos a su santuario en Tailandia. Un sueño que, por desgracia, ya no se hará realidad. El presentador ha sido uno de los primeros que se ha pronunciado tras la muerte del pequeño.

Desde aqui quiero madarles un grandisimo abrazo a toda la familia de Martin. No puedo decir mas que conocerle a el y a toda su familia ha sido un regalo y una leccion de vida!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) June 9, 2023

“Desde aquí quiero mandarles un grandísimo abrazo a toda la familia de Martín. No puedo decir más que conocerle a él y a toda su familia ha sido un regalo y una lección de vida”, expresó Frank Cuesta a través de un mensaje en su perfil de Twitter. Por si fuera poco, hace tan solo unos meses, rostros conocidos como Álvaro Morata, Felipe Reyes o, incluso, Natalia Verbeke mandaron mensajes de apoyo a Martín.

Rafa, hermano del pequeño, fue el que confirmó la noticia a través de su Instagram, desde el perfil donde mostraba cómo el niño luchaba contra esta enfermedad. A través de una emotiva imagen, se despidió de él para siempre: “Descansa mi vida que te lo has ganado. Te has dejado todo aquí todo. Nos has enseñado lo más grande del mundo. El amor. La inocencia. Las ganas. La sencillez. Te has ido en paz, tranquilo y con todos de la mano. Sabemos que tu ejemplo y lucha ayudará a otros como tú. A los que vendrán. Porque tú ya eres eterno”. Martín no está solo, y jamás lo estará. Descanse en paz.