Muere George Winston, pianista ganador de un Grammy

Ha muerto George Winston, un músico y pianista que se convirtió en uno de los grandes del la música R&B y New Age. Aunque la triste noticia ocurrió el pasado 4 de junio, la familia del artista no lo ha comunicado hasta ahora en las redes sociales.

«Nos entristece profundamente compartir la noticia de que George Winston falleció después de una batalla de 10 años contra el cáncer. George dejó este mundo en silencio y sin dolor mientras dormía el domingo 4 de junio de 2023», decían en un escueto mensaje en Twitter, que mandaba a sus fans a leer un comunicado completo en su web.

We are deeply saddened to share the news that George Winston has passed away after a 10-year battle with cancer. George quietly and painlessly left this world while asleep on Sunday, June 4, 2023. Read the full message: https://t.co/Me4QgH2ibS pic.twitter.com/0Kzs6YSgE2

La noticia llega después de que el músico ganador del Grammy, que también tocaba la armónica y la guitarra acústica, se sometiera a un trasplante de médula ósea en 2003 y 2012. Pese a la enfermedad y los problemas nunca de componer y trabajar.

El pasado el 6 de mayo de 2022 lanzó su 16.° álbum de estudio, aunque tuvo que postponer la gira prevista paraeste año de debido a sus problemas de salud. Pese a todo se mostró optimista y tenía pensado reanudar los conciertos en 2024.

George was the first interviewee for the upcoming feature documentary about Grammy® award-winning guitarist and fellow Windham Hill artist Michael Hedges. Watch this clip from the film’s & make a contribution to help bring the film to life at: https://t.co/Rguz3KVEw7 pic.twitter.com/zFfryslcdO

— George Winston (@gwinstonpiano) April 7, 2023