Muere Mike Batayeh, famosísimo actor de Breaking Bad, a los 52 años

El mundo de la interpretación y los seguidores de una de las series más exitosas de las últimas décadas están de luto. Mike Batayeh, uno de los actores y cómicos más reconocidos en todo el mundo por interpretar a Dennis Markowski en Breaking Bad, ha fallecido. Lo ha hecho a los 52 años como consecuencia de un paro cardiaco. Una información que ha compartido su propia familia, a través de un comunicado.

La muerte se produjo el pasado 1 de junio, cuando Mike Batayeh se encontraba durmiendo en su casa situada en Michigan (Estados Unidos). Una noticia que, como no podía ser de otra manera, ha pillado a todos por sorpresa. Y es que el actor no contaba con un historial clínico previo que tuviera vinculación con problemas cardiacos.

La familia, a través del mencionado comunicado, ha querido compartir esta terrible noticia: “Mis hermanas y yo anunciamos con gran tristeza y pesar el fallecimiento de nuestro querido hermano”, se podía leer. Lejos de que todo quede ahí, quisieron incidir en algo más: “Se echará de menos su gran capacidad para llevar la risa y la alegría de tantos”.

En un principio, y tal y como se puede leer en su obituario, el funeral de Mike Batayeh se llevará a cabo el próximo viernes 16 de junio en Plymouth, Michigan. Todos aquellos que lo deseen podrán acercarse hasta el lugar para despedirle para siempre pero, sobre todo, para arropar a la familia en estos momentos tan complicados.

Mike Batayeh pasó a la historia por numerosos proyectos pero, sobre todo, por la realización de tres episodios de Breaking Bad, entre los años 2011 y 2012. El actor se metió en la piel de Dennis Markowski, el gerente de la Lavandería Brillante que servía de laboratorio de metanfetamina para Walter White y Jesse Pinkman.

Por si fuera poco, Batayeh formó parte de varios proyectos como CSI: Miami, It’s always sunny in Philadelphia, así como Don’t mess with the Zohan o American Dreamz, entre otros muchos. Sea como sea, ya sea por su faceta como actor o como comediante, Mike era realmente querido en Estados Unidos y en todo el mundo. Descanse en paz.