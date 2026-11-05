Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo no volverá a vestir la camiseta de la selección de Portugal en partido oficial. El mejor futbolista luso de la historia ha decidido poner punto y final a su etapa con la selección tras más de dos décadas y un sinfín de goles. El jugador lo hizo público en un comunicado después de que abandonase el equipo durante la última ventana de selecciones tras un desencuentro con el técnico Jorge Jesús.

«Portugal estará siempre en mí. A los portugueses. Ha llegado el momento de colgar el número 7 de nuestra selección nacional. Nunca la sentí como exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestir y defenderla por todos los estadios del mundo entero. Hoy llegó el momento de entregarla al futuro», dijo en un comunicado.

«No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, también se toman con el corazón. Finaliza un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo que he vivido en la selección, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos, veo a todo un país», aseveró.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

«Hoy me doy cuenta de que la mayor victoria fue representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que empezó cuando yo era apenas un niño en el bosque corriendo detrás de una pelota. Portugal siempre estará en mí. hasta siempre», zanjó en su escrito.

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Cristiano se marcha tras una trayectoria inigualable con Portugal tras lograr 146 goles con la selección. A esos números se suman tres títulos con destaca especialmente la Eurocopa de 2016. El delantero se marcha con la espinita de nunca haber podido ganar un Mundial. En la última edición, la futura campeona España les dejó sin opciones en octavos de final.