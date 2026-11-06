Según la psicología, los padres que guardan antiguas calificaciones del colegio y dibujos de su infancia pueden estar preservando una parte de su propia historia de vida, no solo recuerdos

Guardar un dibujo hecho con ceras, una nota escrita con letra irregular o las primeras notas del colegio es una costumbre habitual en muchas casas. A veces esos papeles permanecen durante décadas en una carpeta, un cajón o una caja que apenas se abre. Aunque a simple vista parezcan recuerdos de la infancia de los hijos, la psicología apunta a que también pueden representar algo mucho más personal, ya que es una parte de la historia vital de quienes los conservaron.

Los objetos que despiertan recuerdos

Una de las claves para entender este comportamiento está en la memoria autobiográfica, que reúne los recuerdos relacionados con las experiencias y acontecimientos de nuestra propia vida. Los objetos cotidianos pueden actuar como estímulos que ayudan a recuperar momentos concretos, incluidas las emociones y las relaciones que los acompañaron. Una investigación psicológica revisó precisamente cómo las pertenencias personales pueden servir para preservar, representar y evocar recuerdos significativos.

Por eso, un dibujo aparentemente sencillo puede transportar a un padre o una madre a una época determinada, como la casa en la que vivían, las tardes haciendo deberes, las conversaciones después del colegio o la ilusión de un pequeño logro. El valor del papel no depende de su calidad artística ni de su utilidad, sino de todo lo que representa para quien lo conserva.

La paternidad también forma parte de su identidad

Esta explicación conecta con la llamada identidad narrativa, una perspectiva psicológica que estudia cómo las personas construyen una idea de quiénes son a través de las experiencias y relaciones que dan forma a su vida. La paternidad puede convertirse en uno de esos capítulos fundamentales. Conservar los trabajos escolares permite recordar no solo cómo crecían los hijos, sino también cómo eran los adultos mientras los acompañaban.

La nostalgia también desempeña un papel importante. Una investigación psicológica explica que recordar etapas anteriores puede reforzar la sensación de continuidad personal y conectar a las personas con sus vínculos afectivos. Así, recuperar un antiguo boletín puede despertar emociones asociadas a una época que ya no volverá de la misma manera.

No significa que exista un apego excesivo al pasado

Eso no significa que guardar cada dibujo sea una señal de dependencia emocional ni que permita definir la personalidad de alguien. Hay padres que simplemente disfrutan conservando recuerdos y otros que desean compartirlos con sus hijos cuando sean mayores. En ocasiones, una vieja hoja de papel es mucho más que un documento escolar, ya que es una pequeña ventana a una etapa de la vida familiar.