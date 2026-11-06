El drama de Paco Crespo, jubilado en España y trabajando desde los 14 años: «Tengo una penalización del 18% en la pensión de por vida»

Paco Crespo Velasco es un beneficiario de una pensión contributiva de jubilación que tuvo que acceder a la retirada a los 62 años después de sufrir un despido. Tras haber cotizado 46 años durante su vida laboral, este jubilado ha denunciado que tiene una penalización de por vida del 18% en la pensión por haberse acogido a la jubilación anticipada involuntaria. Este jubilado ha denunciado esta situación y también la que viven muchos jubilados que son miembros de Asjubi40.

Asjubi40 es el acrónimo de la Asociación de Jubilados Anticipados con 40 o más años cotizados, que lucha por los derechos de los trabajadores que tienen una carrera larga de cotización y que sufren penalizaciones tras adelantar el acceso a la jubilación. Esta organización lleva desde el año 2016 luchando por la eliminación de los coeficientes reductores para quienes se jubilan de forma anticipada (muchas veces de forma involuntaria) tras haber realizado una larga carrera de cotización de más de 40 años, dos más que el mínimo que hoy se pide por ley para jubilarse.

En resumen, este colectivo defiende los derechos de los trabajadores que han comenzado su actividad laboral siendo adolescentes y que, después de haber sufrido un infortunio como un despido o una incapacidad, han tenido que adelantar el acceso a la jubilación, teniendo que sufrir las penalizaciones que estipula la Seguridad Social para la jubilación anticipada involuntaria o voluntaria.

La historia de Paco Crespo con su pensión de jubilación

El protagonista de esta historia, que se puede ver en el canal de YouTube de Asjubi40, es Paco Crespo Velasco, un jubilado que ha contado su drama después de ser despedido y tener que acogerse a la jubilación anticipada involuntaria a los 62 años después de 46 años cotizados… y con una penalización de por vida del 18% que se aplica de forma mensual en cada nómina que viene recibiendo y que recibirá hasta la extinción de la pensión.

«He trabajado desde los 14 años en tres empresas diferentes, combinando jornadas de trabajo de 8 horas con estudios de ingeniería técnica», comienza diciendo en el vídeo en el que informa que: «He cotizado durante 46 años».

«Tras sufrir varias crisis laborales, la empresa en la que trabajé durante los últimos 40 años decidió reducir la plantilla por varios métodos», sigue diciendo sobre el motivo que le llevó a la jubilación. «Yo fui al paro con 60 años y me jubilé a los 62, pero con el 18% de penalización que sufro de por vida y eso es muy injusto», cuenta en el vídeo.

«Por ello apoyo la demanda de Asjubi40 en Europa y exijo el final de nuestra condena injusta. Un auténtico agravio comparativo, ya que las autoridades de España, otros estamentos como otros sindicatos, no nos han apoyado; hemos acudido a Europa con la esperanza de encontrar la justicia que se nos está negando durante años», cuenta en el vídeo sobre las últimas medidas de la organización que sigue presionando a las instituciones para que los jubilados con carreras largas de cotización no sufran los coeficientes reductores al adelantar la jubilación.

Las últimas noticias en esta materia son que hace unos meses el Congreso admitió a trámite una proposición de ley para eliminar estas penalizaciones y de momento todo se ha paralizado ante el adelanto electoral realizado por Pedro Sánchez.