La Reina Sofía se da un baño de masas en San Fernando con un look con guiño a la Armada

Este viernes, 6 de noviembre, el municipio gaditano de San Fernando ha recibido con especial entusiasmo la visita de la Reina Sofía, quien se ha desplazado para amadrinar la entrega de la Enseña Nacional, en su modalidad de Bandera, a la Fuerza de la Infantería de Marina. El solemne acto ha tenido lugar en el ayuntamiento de la localidad, enclave donde se han personado muchos de sus habitantes para dar una cálida bienvenida a la progenitora del actual monarca. Un cercano gesto al que la doña Sofía ha respondido saludando a todos los presentes, visiblemente cercana y sonriente, llegando incluso a estrechar la mano con algunos de ellos.

Patricia Cavada, la alcaldesa de San Fernando, ha sido la encargada de hacer entrega de la Enseña Nacional a la madrina, la Reina Sofía, quien la ha depositado en manos del Comandante General de la Infantería de Marina (COMGEIM), José Luis Souto Aguirre. A partir de ahora, la bandera permanecerá en el Cuartel General de la Infantería de Marina, cuya sede se encuentra en la localidad gaditana. Un gesto que ha supuesto una gran emoción para todos los vecinos. «Queríamos reconocer la historia de la Infantería de Marina, mostrar el orgullo que sentimos por su estrecha vinculación a nuestra ciudad y dejar un recuerdo permanente del afecto que San Fernando siente por esta institución», expresaba la alcaldesa.

Sin duda, la cita ha sido muy especial, incluida para la Reina Sofía, quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un guiño a la Armada con un look muy acorde para la ocasión, apostando por la elegancia clásica que tanto la caracteriza. Y es que ha lucido un dos piezas (una de sus fórmulas más habituales) de color azul marino formado por una chaqueta estructurada de cuello redondo y botonadura frontal, y decorada con delicados bordados florales en el mismo tono. La ha combinado con unos pantalones de corte recto del mismo tono con caída fluida.

Sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención de su estilismo ha sido sin duda el broche con forma de ancla que ha lucido en la parte superior de su chaqueta. Un complemento que podría interpretarse como un claro guiño directo a la Infantería de Marina, a la que Su Majestad ha entregado la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera. Una referencia al mundo naval que también estaría presente en la elección del azul marino del traje mencionado.

Este acto ha tenido lugar tan solo unos días después de que la Reina Sofía soplara las velas de su 88º cumpleaños. Una edad con la que, lejos de plantearse reducir sus compromisos oficiales, continúa mostrándose como uno de los miembros más activos y queridos de la Familia Real española. Tanto es así que después de celebrar la llegada de su nueva edad con un almuerzo íntimo en el Palacio de La Zarzuela, doña Sofía reaparecía este miércoles en la ceremonia de entrega de las Grandes Cruces del Mérito Naval con distintivo blanco en el Cuartel General de la Armada. Y dos días más tarde, ha hecho lo mismo en San Fernando.