La Reina Sofía no renuncia a su sello personal y apuesta por un elegante dos piezas de tonalidades suaves en los Premios Princesa de Asturias

Un año más, la Reina Sofía ha vuelto a convertirse en una de las grandes protagonistas de los Premios Princesa de Asturias. Siendo fiel a su cita con estos galardones, la madre de Felipe VI ha acaparado todas las miradas a su llegada al Teatro Campoamor de Oviedo, donde ha destacado por su elegancia y su discreción. Y es que, aunque no suele participar en los actos paralelos a la ceremonia, como la visita al Pueblo Ejemplar o las tradicionales audiencias, lo cierto es que, hasta la fecha, no ha faltado a la entrega de estos prestigiosos premios.

Aunque este año no comenzó de la mejor manera para ella, ya que tuvo que afrontar uno de los golpes más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su hermana Irene de Grecia, doña Sofía no ha querido dejar de estar al lado de sus nietas en una de las jornadas más significativas de la agenda institucional. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, haciendo gala de la sobriedad y la elegancia que caracterizan sus apariciones públicas, con un estilismo acorde al papel institucional que continúa desempeñando.

En esta ocasión, la madre del monarca ha apostado por un look elegante, sofisticado y de lo más favorecedor. Se trata de un dos piezas de tonalidades suaves, formado por una chaqueta de manga larga con cuello redondo, confeccionada con un tejido de acabado satinado y decorada con sutiles bordados florales. Lo ha combinado con un pantalón de corte recto y fluido a juego con el que ha conseguido lucir una silueta refinada. En cuanto a los complementos, doña Sofía ha elegido un collar de perlas con unos pendientes a juego y un broche dorado. Como toque final, ha elegido un pequeño bolso de mano en tono champán.

Cabe destacar que la presencia de la Reina Sofía en estos premios cobra todavía más significado si recordamos las emotivas palabras que la princesa Leonor le dedicó durante su discurso en 2019. Por aquel entonces, la heredera al trono quiso agradecer públicamente a la asistenta de su abuelo, dejando claro lo especial que era para ella compartir una jornada tan importante. «Me gustaría también dar gracias a mi abuela, la Reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia que significa tanto para Asturias y para toda España», decía por aquel entonces. Y es que lo cierto es que la relación entre la Reina Sofía y la princesa Leonor siempre ha estado marcada por un vínculo muy cercano y afectuoso que han mostrado en multitud de ocasiones delante de las cámaras.

La última aparición de la Reina Sofía

Aunque a lo largo de los años la actividad de la Reina Sofía ha ido disminuyendo paulatinamente, lo cierto es que no se ha desentendido en ningún momento de su función institucional. La última vez que cumplió con un compromiso profesional fue el pasado 16 de octubre, cuando asistió al estreno de la obra Rémanence, del compositor Luis Tabuenca Fernández, ganadora del XLIII premio Reina Sofía de Composición Musical, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española.