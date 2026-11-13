El refugio de Eduard Fernández en un pueblo de Burgos: 134 habitantes y recuerdos de su infancia

Eduard Fernández es uno de los actores más reconocidos y respetados del panorama cinematográfico español. Con cuatro premios Goya a sus espaldas y una trayectoria marcada por su capacidad para interpretar personajes de lo más diferentes, el intérprete ha conseguido consolidarse como uno de los grandes nombres de la industria. Sin embargo, lejos de los rodajes, las alfombras rojas y los compromisos profesionales, mantiene una vida mucho más discreta, muy ligada a sus orígenes y a los lugares que han formado parte de su historia personal. Aunque nació y creció en Barcelona, el actor conserva un vínculo especial con un pequeño pueblo de Burgos de apenas 134 habitantes, donde pasó buena parte de los veranos de su infancia. Además, su vivienda en la Ciudad Condal tiene una ubicación privilegiada: se encuentra frente a uno de los monumentos más emblemáticos de España, la Sagrada Familia.

Barbadillo del Mercado, el pequeño pueblo burgalés donde pasó los veranos de su infancia

Aunque Eduard Fernández es barcelonés, sus raíces familiares también están ligadas a Castilla y León. Concretamente, a Barbadillo del Mercado, una pequeña localidad de la provincia de Burgos en la que nació su madre y donde el actor pasó parte de sus vacaciones durante la infancia. Un lugar que, pese a sus reducidas dimensiones, conserva un significado especial para él y al que ha hecho referencia en diferentes ocasiones.

El municipio cuenta actualmente con apenas 134 habitantes y se encuentra situado a más de 900 metros sobre el nivel del mar. Rodeado de naturaleza y con un ritmo de vida muy diferente al de las grandes ciudades, representa ese entorno tranquilo al que el intérprete siempre ha mantenido un especial cariño.

De hecho, hace cinco años, en una entrevista concedida a un medio local, Fernández hablaba de sus planes de futuro y dejaba clara la importancia que este pueblo tenía para él. «Soy de Barcelona y para mí, el mar, es una necesidad vital. Por eso, cuando me jubile, viviré en invierno en Barbadillo y en verano siempre cerca del mar», explicaba entonces.

Los recuerdos familiares que conserva en Barbadillo del Mercado

El cariño de Eduard Fernández por Barbadillo del Mercado no se limita al paisaje o a la tranquilidad que ofrece la localidad. Buena parte de su conexión con este municipio tiene que ver con los recuerdos familiares y las personas que formaron parte de aquellos veranos.

En aquella entrevista, el actor mencionaba algunos de los lugares que todavía conserva en su memoria, como la fonda del Emeterio y la Trini o la casa de su tío Celso. También recordaba las excursiones al monte Gayubar, donde iba con su madre a recoger manzanilla.

Precisamente, la sierra del Gayubar es uno de los elementos naturales que caracterizan el entorno de Barbadillo del Mercado. Situada al sur del municipio, alcanza los 951 metros de altitud y forma parte del paisaje que acompañó al intérprete durante aquellos años.

Su casa de Barcelona tiene vistas a la Sagrada Familia

Aunque Barbadillo del Mercado ocupa un lugar importante en sus recuerdos, Barcelona continúa siendo su principal hogar. Allí nació, creció y comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Por motivos profesionales, el actor se mueve habitualmente entre la Ciudad Condal y Madrid, pero es en la capital catalana donde mantiene su residencia.

Su vivienda, además, cuenta con una ubicación muy especial: se encuentra frente a la Sagrada Familia, el monumento más conocido de Antoni Gaudí y uno de los grandes símbolos de Barcelona.

Desde su terraza, Eduard Fernández tiene la oportunidad de contemplar de cerca la evolución de una construcción que lleva más de un siglo en marcha. Tanto es así que el actor sigue con bastante atención los avances de las obras y utiliza unos prismáticos para observar los cambios que se producen en la basílica.

«Estoy como dios en aquella terraza», confesaba durante la entrevista, en la que también explicaba que lo primero que hace cuando vuelve a Barcelona es mirar si las obras han avanzado.