El pueblo vasco de 210 habitantes donde creció Karra Elejalde: tiene origen medieval y un restaurante gourmet

Hay pueblos que conservan intacta su historia y que, pese a su reducido tamaño, guardan historias capaces de despertar la curiosidad de quienes los visitan. Es el caso de Salinas de Léniz, también conocido por su nombre en euskera, Leintz-Gatzaga, un pequeño municipio guipuzcoano de apenas 210 habitantes que tiene un vínculo especial con el actor Karra Elejalde. Allí pasó buena parte de su infancia, hasta los catorce años, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos del cine español. Situado en el sur de la comarca del Alto Deva, este rincón del País Vasco destaca por sus orígenes medievales, su arquitectura tradicional, su pasado ligado a la producción de sal y una propuesta gastronómica que tiene en el restaurante Arrate uno de sus principales atractivos.

El pueblo de Karra Elejalde: un refugio de apenas 210 habitantes

Salinas de Léniz se encuentra en el territorio histórico de Guipúzcoa, en un entorno marcado por los montes, los caseríos y los paisajes verdes característicos del interior del País Vasco. Con poco más de 200 habitantes, es uno de esos municipios pequeños que mantienen una escala de vida muy alejada del ritmo de las grandes ciudades.

Su relación con Karra Elejalde añade un atractivo particular a la localidad. El actor, conocido por películas como Ocho apellidos vascos y También la lluvia, creció en este pueblo hasta cumplir los catorce años. Una etapa de su vida que ha recordado al hablar de sus orígenes y de un lugar que describió como un conjunto de «20 casas y 30 caseríos».

La imagen que transmite esa descripción permite hacerse una idea de las dimensiones de la localidad: un núcleo pequeño, con construcciones tradicionales y una relación muy estrecha entre sus habitantes. No se trata de un destino marcado por las grandes infraestructuras turísticas, sino de una población que conserva buena parte de su carácter rural.

Una historia medieval marcada por el oro blanco

El pasado de Salinas de Léniz está estrechamente relacionado con un recurso natural que durante siglos fue fundamental para la economía: la sal. De hecho, el nombre de la localidad no es casualidad. Su desarrollo estuvo ligado a los manantiales de agua salada que se encuentran en las inmediaciones del municipio y que convirtieron este enclave en un importante centro de producción.

La villa se constituyó oficialmente en 1331 por orden del rey Alfonso XI de Castilla, que impulsó su creación junto a los manantiales para favorecer la explotación y el comercio de la sal. En aquella época, este producto tenía un enorme valor, especialmente porque se utilizaba para conservar los alimentos. Su comercialización permitió que la población prosperase y que la localidad adquiriese relevancia en las rutas comerciales que conectaban el interior de Castilla con la costa.

Ese pasado todavía puede conocerse a través del Museo de la Sal, uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Ubicado en las antiguas instalaciones de producción, permite descubrir cómo se obtenía este producto a partir del agua de los manantiales y cómo funcionaba el sistema tradicional de evaporación mediante recipientes calentados con leña.

La explotación de las salinas se mantuvo durante siglos, aunque terminó abandonándose en 1972 por motivos económicos. Hoy, el museo ha recuperado parte de los procedimientos tradicionales y permite acercarse a una actividad que explica buena parte de la identidad histórica de Leintz-Gatzaga.

Cuatro calles, arquitectura tradicional y vestigios del pasado

Otro de los motivos para acercarse a este municipio guipuzcoano es su casco histórico. Su trazado conserva la estructura de una villa medieval, con calles estrechas, construcciones de piedra y edificios que recuerdan la importancia que llegó a alcanzar gracias a la actividad salinera.

Entre sus elementos patrimoniales destacan las antiguas casas señoriales, las torres, los escudos y los restos de su pasado amurallado. También merece atención el Santuario de Dorleta, situado junto al antiguo entorno de las salinas y vinculado históricamente a la protección de esta actividad económica.

La localidad conserva una escala muy reducida, con apenas cuatro calles y una plaza central que concentra buena parte de la vida cotidiana. Su ubicación, en un entorno montañoso y rodeado de vegetación, permite además disfrutar de paseos por los alrededores y conocer una parte menos transitada del interior de Guipúzcoa.

Restaurante Arrate, una parada imprescindible para los amantes de la gastronomía

La visita a Salinas de Léniz también tiene un atractivo gastronómico. En el municipio se encuentra el restaurante Arrate, un establecimiento familiar situado en pleno casco medieval que se ha convertido en uno de los grandes reclamos para quienes buscan cocina tradicional vasca.

Aunque el edificio tiene más de 130 años de historia, el restaurante abrió sus puertas en 1976. Su trayectoria está ligada a Estefanía López de Aguilera, que tomó las riendas del negocio en 1971 y sentó las bases de una propuesta culinaria que sus hijas, Belén y Begoña Plazaola, mantienen actualmente.

Su cocina apuesta por el producto, las recetas heredadas y las elaboraciones que necesitan tiempo. Entre sus especialidades destacan la menestra de verduras, la sopa de pescado, los callos y los garbanzos con rape y almejas. También sobresalen los pescados preparados en horno de leña, como el besugo, el rodaballo o el rape.