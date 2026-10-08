El pueblo de Cantabria donde nació y creció David Bustamante: «Tuve la inmensa suerte de nacer y crecer en este paraíso»

San Vicente de la Barquera es uno de esos destinos del norte de España que reúnen en pocos kilómetros todo lo que hace especial a Cantabria: mar, montaña, patrimonio, gastronomía y una marcada tradición marinera. Pero esta villa cántabra tiene además un vínculo muy especial con uno de sus vecinos más conocidos, David Bustamante, que nació y creció entre sus calles y ha convertido su tierra natal en uno de sus grandes orgullos. El cantante asegura haber vivido allí «la mejor infancia del mundo» y todavía regresa siempre que puede. Además, ha compartido con su hija Daniella algunos de los lugares que marcaron sus primeros años.

La infancia de David Bustamante junto al Cantábrico

Antes de convertirse en uno de los artistas más conocidos de España, David Bustamante era simplemente Titín para los vecinos de San Vicente de la Barquera. Allí transcurrieron sus primeros años, muy ligados al mar, a la familia y a la vida cotidiana de esta villa cántabra. El cantante ha hablado en numerosas ocasiones del enorme cariño que siente por su localidad natal y llegó a definir aquellos años como «la mejor infancia del mundo».

Su relación con San Vicente no se quedó en los recuerdos de la niñez. Hace unos años, sus propios paisanos le nombraron Sorropotunero Mayor, un reconocimiento cuyo nombre hace referencia a uno de los platos más representativos de la gastronomía local. Durante el acto, Bustamante resumió su relación con la localidad asegurando: «Tuve la inmensa suerte de nacer y crecer en este paraíso».

Un pueblo que también forma parte de la historia de Daniella

San Vicente de la Barquera no sólo guarda los recuerdos de infancia de Bustamante. También ha sido escenario de algunos momentos familiares junto a su hija Daniella. La pequeña fue bautizada allí y, años después, celebró en la localidad su Primera Comunión, siguiendo los pasos de su padre.

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Santa María de los Ángeles, el mismo templo en el que Bustamante había sido bautizado y había hecho su Primera Comunión. Sobre la celebración de su hija, el cantante recordaba que fue «muy bonito» y que resultó «muy tradicional y muy parecida» a la suya.

También son habituales los recuerdos que el artista comparte de sus escapadas a Cantabria con Daniella. En 2018 publicó una imagen de ambos frente al mar durante uno de sus fines de semana en San Vicente y acompañó la fotografía con un mensaje muy revelador: «¡Fin de semana mágico! Con mi peque y en mi tierra… Volveremos».

La Puebla Vieja, el corazón histórico

Más allá de la relación con Bustamante, San Vicente de la Barquera merece una visita por su propio patrimonio. La mejor forma de comenzar el recorrido es subir hasta la Puebla Vieja, situada en la parte alta de la localidad. Sus calles empedradas conducen hasta algunos de los edificios históricos más importantes y permiten disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre la ría, el puerto y el Cantábrico. El conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural en 1987.

Entre los imprescindibles está el Castillo del Rey, una fortaleza medieval que domina la villa desde lo alto y que actualmente alberga una exposición permanente dedicada a la historia y la naturaleza de San Vicente. A su alrededor todavía pueden contemplarse diferentes tramos de la antigua muralla y varias de las puertas que daban acceso a la ciudadela.

Muy cerca se encuentra la iglesia de Santa María de los Ángeles, construida entre los siglos XIII y XVI y considerada uno de los grandes ejemplos del gótico de la zona. En su interior destaca el sepulcro del inquisidor Antonio del Corro, una de las piezas escultóricas más relevantes de la villa.

Del puerto al famoso Puente de la Maza

Para entender la identidad de San Vicente, hay que bajar hasta el puerto. La actividad pesquera ha marcado durante siglos la vida de la localidad y todavía hoy la zona conserva ese carácter marinero. Es precisamente allí donde se encuentra la lonja en la que Bustamante trabajó durante una etapa de su juventud como obrero de la construcción.

Uno de los grandes iconos de la villa es el Puente de la Maza, que atraviesa la ría y ofrece una de las imágenes más reconocibles de San Vicente. Construido en época de los Reyes Católicos, cuenta con numerosos ojos y conecta diferentes puntos de esta localidad marcada por el agua.

Al otro lado se encuentra el santuario de la Virgen de la Barquera, patrona del municipio. Bustamante suele acudir allí cuando regresa a su tierra y también ha participado en La Folía, una de las celebraciones más importantes de San Vicente, en la que la Virgen protagoniza una tradicional procesión marítima.

Sorropotún, playas y paisaje cántabro

La gastronomía es otro de los motivos para acercarse hasta esta villa. El plato más emblemático es el sorropotún o marmita barquereña, un guiso marinero elaborado tradicionalmente con bonito y patatas. En los restaurantes y tabernas del puerto también tienen protagonismo los pescados y mariscos del Cantábrico.

Y para completar la escapada, el entorno natural ofrece playas como Merón, Gerra, El Tostadero, Fuentes o la cercana playa de Oyambre. La localidad se encuentra además junto al Parque Natural de Oyambre, con rutas que recorren la costa y permiten contemplar el Cantábrico desde diferentes miradores.

San Vicente también forma parte de importantes rutas de peregrinación: por la localidad pasa el Camino del Norte de Santiago y desde ella parte el Camino Lebaniego, lo que añade otro atractivo a un destino que combina patrimonio medieval, tradición pesquera y algunos de los paisajes más reconocibles de la costa cántabra.