Estrenos de la cartelera: ‘Wild Horse Nine’ y el Johnny Depp más navideño lideran las novedades de la taquilla

Entrando ya en el ecuador del mes de noviembre, los estrenos de la cartelera llegan este fin de semana bajo una variedad temática perfecta para todos los gustos y preferencias. Aunque quizás, el título más esperado sea una de esas películas que están haciendo camino en la recta final hacia los próximos premios Oscar. Sí, nos referimos a la Wilde Horse Nine de Martin McDonagh, un thriller de espías que probablemente le proporcione a John Malkovich su tercera nominación a las codiciadas estatuillas doradas. No obstante, las novedades incluyen otros reclamos de renombre, como la enésima transformación de Johnny Depp, el último thriller de acción de David Leitch y el reestreno por el 50 aniversario de Rocky:

Las novedades más importantes de la taquilla

‘Wild Horse Nine’

Cuatro años después de Almas en pena de Inisherin, McDonagh regresa al celuloide con un thriller de espías protagonizado por Malkovich y Sam Rockwell. Poco antes del golpe de Estado chileno de 1973, dos agentes de la CIA son enviados desde la capital del país iberoamericano a la Isla de Pascua. Allí deberán enfrentarse a sus oscuros pasados y a las conspiraciones del presente, mientras su reciente amistad con dos estudiantes rebeldes amenaza con ofrecer un giro inesperado al paradisíaco paisaje en el que se encuentran.

‘Scrooge y los fantasmas de la Navidad’

Adaptando la obra de Charles Dickens, el director Ti West, conocido por la trilogía de terror X, supone la vuelta de Johnny Depp al cine de primer nivel tras el desprestigio sufrido por su juicio con su exmujer, Amber Heard. Reimaginando el clásico literario y caracterizado hasta el extremo, Depp aparece acompañado de otras estrellas del panorama como Rupert Grint, Sam Claflin y Daisy Ridley.

‘Cómo robar un banco’

Con un elenco liderado por Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz y Pete Davidson, Amazon MGM Studios produce este thriller de atracos dirigido por David Leitch (Bullet train), donde un hombre desesperado prepara un elaborado atraco contra el corrupto sistema financiero que arruinó su vida, documentando sus golpes en las redes sociales.

‘Victorian Psycho’

Maika Monroe protagoniza esta historia de terror ambientada en el siglo XIX, encarnando a Winifred Notty, una institutriz aparentemente ideal que comienza a obsesionarse con formar parte de la familia para la que trabaja.

‘La violinista’

Drama bélico singapurense que logró dos premios (Cristal al Mejor largometraje y Mejor música original) en el reconocido certamen de animación, el Festival de Annecy. Coproducida por España –Raúl García codirige junto a Ervin Han–, la trama se centra en un periodista español que se adentra en la vidas de dos amantes, mientras investiga el origen de un viejo violín. La investigación le traslada a la invasión japonesa de Malasia durante la Segunda Guerra Mundial.

Reestreno: ‘Rocky’

Se estrenó hace 50 años y su vuelta a los cines es una oportunidad única para disfrutar de la cinta que coronó a Sylvester Stallone en la 49.ª edición de los Oscar. El regreso a la gran pantalla coincide con el futuro estreno de Yo soy Rocky (día 22 de enero en España), la historia detrás de la creación de la película, con Stallone como protagonista, interpretado por Anthony Ippolito.