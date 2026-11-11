Aída Nízar emprende acciones legales contra Primark por el robo que sufrió en agosto: reclama más de 4.000 euros y denuncia la falta de seguridad

Aída Nízar ha decidido llevar hasta las últimas consecuencias el desagradable episodio que vivió el pasado mes de agosto en pleno centro de Madrid. La colaboradora de televisión, que fue víctima de un robo mientras se encontraba de compras en el establecimiento de Primark situado en la Gran Vía madrileña, ha dado un paso más y ha iniciado una reclamación legal contra la conocida cadena de moda. Una decisión que llega casi tres meses después de lo ocurrido y con la que pretende obtener una compensación económica por los daños y perjuicios que, según sostiene, le ocasionó la falta de actuación del personal de seguridad.

COOL ha tenido acceso en exclusiva al documento de reclamación extrajudicial que Aída Nízar ha remitido a Primark, fechado el 9 de noviembre de 2026 y enviado mediante burofax electrónico al día siguiente. En sus páginas, su representación legal expone detalladamente lo sucedido y exige una investigación interna para esclarecer por qué, según la versión de la televisiva, ningún responsable de seguridad acudió a auxiliarla durante más de 25 minutos, pese a haber identificado a la presunta carterista. Una situación que, tal y como ha explicado la propia protagonista a este medio, le habría ocasionado importantes pérdidas económicas que considera que podrían haberse evitado con una intervención adecuada por parte del establecimiento.

Aída Nízar reclama más de 4.400 euros a Primark

El documento, presentado por su abogado, Javier Sánchez Marín, recoge una reclamación económica inicial de 4.476,24 euros, cantidad que corresponde a dos de los perjuicios materiales que la colaboradora asegura haber sufrido como consecuencia del incidente. El primero de ellos es la desaparición de una exclusiva pluma de la firma Montblanc, concretamente del modelo 4810 2020 Moctezuma I, perteneciente a una colección limitada y con la que se la ha podido ver en diferentes apariciones televisivas. Según consta en la factura incorporada a la reclamación, Aída adquirió este artículo el 5 de mayo de 2025 por un importe de 4.000,01 euros, una cantidad que ahora toma como referencia para solicitar una posible indemnización.

A esta pérdida se suma la de un billete de avión de Iberia, correspondiente a un vuelo en clase Business entre Madrid y Valencia previsto para el 14 de agosto de 2026, cuyo precio ascendía a 476,23 euros. La colaboradora sostiene que el incidente también frustró sus planes de viaje, aunque su representación legal reconoce que será necesario acreditar que no pudo utilizar la reserva y que no obtuvo un reembolso o una alternativa. No obstante, la cantidad económica recogida en el documento podría no ser definitiva, ya que su defensa deja abierta la posibilidad de incorporar otros gastos derivados del incidente e incluso una compensación por daños morales, siempre que puedan acreditarse.

Más allá del valor de los objetos sustraídos, el principal motivo de la reclamación es la presunta falta de actuación del personal de seguridad de Primark. «Por ellos me robaron la pluma, porque yo había captado a la delincuente y había captado a los dos compinches y les dejaron escapar porque me tuvieron más de 25 minutos», ha explicado Aída en declaraciones a COOL. «Entonces no puede pasar eso. Hay una obligación de hacer dentro del establecimiento», ha añadido, mostrando su indignación por la gestión del incidente.

Pero sus acusaciones no terminan ahí. Durante su conversación con COOL, Aída Nízar ha asegurado haber conocido posteriormente una información sobre los supuestos protocolos de actuación de los servicios de seguridad que, a su juicio, resulta especialmente preocupante. «Luego me he enterado, hablando con responsables de seguridad, de que tienen orden de disuadir, de dispersar para no crear pánico en el comprador y así no paralizar la venta. O sea, es una vergüenza», ha manifestado.

Aída Nízar no descarta acudir a los tribunales

Por el momento, la intención de la colaboradora es alcanzar una solución por la vía extrajudicial. Así consta en el documento, en el que su abogado solicita formalmente a Primark el inicio de una negociación para tratar de resolver el conflicto sin necesidad de acudir a los tribunales. En concreto, la representación legal solicita una primera respuesta en un plazo de diez días hábiles, aunque también recuerda el plazo legal de treinta días naturales previsto para determinados supuestos de falta de respuesta o de contacto en el procedimiento negociador. En caso de que no se alcance un acuerdo, Aída Nízar se reserva la posibilidad de presentar una demanda civil por responsabilidad y reclamar judicialmente los daños que consiga acreditar. Mientras tanto, la colaboradora insiste en que su objetivo no es únicamente recuperar el dinero correspondiente a los objetos que asegura haber perdido, sino también exigir responsabilidades por una situación que considera inadmisible. «Por supuesto, quiero los daños y perjuicios que esto a mí me ha ocasionado. Porque, además del dinero, la pérdida de la pluma, la pérdida del billete de avión, la pérdida del viaje…», ha sentenciado en conversación con COOL.