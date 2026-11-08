La reflexión vital de Robert de Niro (83 años): «No hay nada más irónico ni contradictorio que la propia vida»

El actor Robert de Niro, aunque ya tiene 83 años, se encuentra en activo y nos sigue sorprendiendo con interpretaciones como la del policía jubilado en Susurran tu nombre que se encuentra en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix desde agosto. A lo largo de su carrera como actor ha trabajado en más de 100 películas entre las que destacan Calles salvajes, Taxi Driver, Toro salvaje, Uno de los nuestros, El cabo del miedo, El padrino II o El irlandés. El actor a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria ha ido lanzando reflexiones sobre su trabajo pero también sobre sus experiencias y una de las que se le atribuyen es la siguiente: «No hay nada más irónico ni contradictorio que la propia vida». Una frase con la que quería explicar cómo a veces la realidad supera la ficción y cómo en ocasiones lo más contradictorio e irónico es lo que ocurre en el día a día.

Esta una de las sabias reflexiones con las que ha sorprendido a sus seguidores durante su carrera. Durante todos estos años el actor se ha dado cuenta de lo contradictoria que es la vida y cómo de repente puede cambiar todo lo que conocemos sin explicación alguna. Al actor Robert De Niro siempre le han preocupado temas como el éxito, el curso del tiempo o el paso de la vida y por eso también te recuerdo esta frase que también se atribuye con la que no dejó indiferente a nadie: «El tiempo sigue su curso. Así que, hagas lo que hagas, hazlo. Hazlo ahora. No esperes». El actor intentaba con esta frase fijarse en rápido paso de los años y la necesidad de actuar pronto si se quiere conseguir algo.

Los primeros pasos de Robert de Niro como actor

Robert De Niro nació en el distrito neoyorkino de Manhattan el 17 de agosto de 1943 y tuvo muy clara su vocación de actor desde pequeño. Tan convencido estaba que a los 16 años abandonó sus estudios y decidió apostar por estudiar interpretación en el Stella Adler Studio of Acting y luego en el Actors Studio de Lee Strasberg. Con solo 20 años logró su primer papel la película The Wedding Party del director Brian De Palma. Este volvió a contar con él para su película Saludos en 1968.

En 1973 tuvo la gran oportunidad de conseguir un papel en la película Muerte de un jugador con el que logró que muchos espectadores se fijaran en su interpretación. El actor Robert de Niro, además de con Brian de Palma, ha mantenido durante toda su vida una relación muy estrecha con el director Martin Scorsese a partir de la película Malas calles que coprotagonizó con el actor Harvey Keitel y se estrenó en 1973 en el Festival de Cine de Nueva York.

El actor Robert De Niro protagonizó numerosas películas de este director entre las que destacan Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1983), Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo (1991) y Casino (1995).

Una trayectoria como actor impecable

Otro de los golpes de suerte que tuvo la carrera de Robert de Niro fue cuando fue elegido en 1974 De Niro para protagonizar El padrino II del director Francis Ford Coppola. De Niro interpretó el papel del joven Don Vito Corleone con el que logró el Óscar al Mejor actor de reparto.

A partir de ese momento le llovieron los papeles y triunfó en los años ochenta con sus interpretaciones en películas tan conocidas como Toro salvaje (1980), Confesiones verdaderas (1981), El rey de la comedia (1982), Érase una vez en América (1984), Brazil (1985), La misión (1986), El corazón del ángel (1987) o Los intocables de Eliot Ness (1987).

En los años noventa Robert de Niro ya era uno de los más conocidos de Hollywood y no dejó de trabajar en esa década. De todas sus interpretaciones destacan las de las películas Cartas a Iris (1990), Caza de brujas (1991), Vida de este chico (1993), Una historia del Bronx (1993), Heat (1995), Fanático (1996), Los hijos de la calle (1996), La habitación de Marvin (1996), Jackie Brown (1997), Ronin (1998) o Una terapia peligrosa (1999).

En la primera década del 2000 De Niro se consolidó como actor en citas de acción y comedia como Hombres de honor (2000), Los padres de ella (2000), Otra terapia peligrosa (2002), El enviado (2004), Los padres de él (2004), El buen pastor (2006) y Todos están bien (2009). En la segunda también destacan sus interpretaciones en las películas Machete (2010), Stone (2010), El lado bueno de las cosas (2012), La gran estafa americana (2013), El becario (2015), El comediante (2016) y El irlandés (2019).

Entre sus últimas apariciones del actor Robert de Niro en películas están las de Los asesinos de la luna (2025), Día cero (2023) y Susurran tu nombre (2026). Aunque el actor tiene ya 83 años, seguirá trabajando y uno de sus proyectos será la cuarta entrega de la comedia Los padres de ella.