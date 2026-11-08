Sara Carbonero refuerza sus raíces manchegas con una nueva casa en Corral de Almaguer: «He comprado una casa en el centro»

Sara Carbonero nunca ha escondido el vínculo que mantiene con Corral de Almaguer, el pueblo toledano en el que creció y al que ha seguido regresando pese a que buena parte de su vida profesional ha transcurrido lejos de allí. A pesar de haber vivido en Madrid y Oporto y de los viajes que hace por su trabajo, nunca ha roto la relación que tiene con La Mancha y que ella misma reivindica cada vez que tiene ocasión. «Soy muy de pueblo, y lo digo muy orgullosa», ha llegado a reconocer públicamente.

Ese apego no se ha quedado únicamente en recuerdos de infancia o en alguna que otra visita familiar, sino que la periodista decidió comprar una vivienda en pleno centro de Corral de Almaguer y adaptarla a sus gustos, una forma bastante directa de asegurarse un lugar propio al que regresar. «He comprado una casa en el centro y la he puesto a mi gusto», explicó Carbonero.

Sara Carbonero refuerza sus raíces manchegas con una nueva casa en Corral de Almaguer

La periodista ha hablado en distintas ocasiones con naturalidad de sus orígenes manchegos. Corral de Almaguer pertenece a la provincia de Toledo y se encuentra en la comarca de La Mancha Alta, en un territorio marcado por grandes extensiones agrícolas, viñedos y cereales. El municipio supera los 5.000 habitantes y mantiene ese ritmo de vida de pueblo con el que Carbonero se identifica.

Allí transcurrió una parte importante de su infancia y adolescencia antes de marcharse a Madrid para estudiar Periodismo. Volver al pueblo ha seguido formando parte de su rutina incluso cuando su exposición mediática era mucho mayor, especialmente durante sus años junto a Iker Casillas y la posterior etapa en Oporto. Comprar allí una vivienda supone, por tanto, algo distinto a elegir una segunda residencia en un lugar de moda. En su caso ya existía una relación previa con el municipio y con la gente que forma parte de su historia personal. La propia Carbonero lo resumió de una forma mucho más sencilla al reconocerse orgullosamente «de pueblo».

Una casa en pleno centro de su pueblo

La elección del centro de Corral de Almaguer tampoco es casual. Es allí donde se concentra buena parte del patrimonio histórico de la localidad y donde todavía pueden encontrarse viviendas que conservan la arquitectura tradicional manchega. La periodista explicó que había acondicionado su casa a su gusto, aunque ha mantenido siempre bastante discreción sobre los detalles de la propiedad. Muy cerca se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, uno de los edificios más representativos del municipio. También están el Ayuntamiento y varias casas señoriales que recuerdan el pasado de una localidad que conserva construcciones de diferentes épocas.

Ese entorno tiene poco que ver con la vida pública que rodea habitualmente a Carbonero. Calles conocidas, comercios de siempre, familiares y amistades que siguen allí forman parte de una realidad mucho más cotidiana. Y precisamente esa normalidad parece ser uno de los motivos por los que la periodista continúa regresando siempre que puede.

El paisaje manchego que rodea Corral de Almaguer

El municipio está rodeado por un paisaje muy característico de esta zona de Toledo, con grandes llanuras agrícolas interrumpidas por pequeñas elevaciones. Una de las más conocidas es la sierra del Gollino, donde se conservan restos relacionados con el antiguo Castillo de Almaguer y desde donde se obtiene una perspectiva diferente del pueblo y de los campos que lo rodean.

También destaca el cerro de la Muela, ligado al santuario de Nuestra Señora de la Muela Coronada, uno de los lugares con mayor significado para los vecinos. La devoción por la Virgen de la Muela forma parte de las tradiciones del municipio y está vinculada a algunas de sus principales celebraciones. No son grandes montañas ni especialmente escarpadas, pero sí forman parte del paisaje característico de la zona, marcado por un entorno de viñedos, cultivos y pequeñas elevaciones que contrasta con las ciudades.

Una vivienda para seguir regresando a sus orígenes

Sara Carbonero ha construido buena parte de su carrera lejos de Corral de Almaguer, pero nunca ha presentado esa etapa de su vida como algo que quisiera dejar atrás. Al contrario, las referencias a su pueblo aparecen con frecuencia cuando habla de su familia, de sus recuerdos o de los lugares a los que vuelve cuando puede alejarse durante unos días de Madrid y hace visitas, como la mostrada en redes sociales, al mercado medieval de su pueblo.

Y ahora, tener una casa propia en el centro facilita precisamente esos regresos y refuerza una relación que nunca ha perdido. Y es que más allá del valor de la propiedad, la vivienda supone conservar un espacio propio en el lugar en el que creció y al que sigue muy vinculada.