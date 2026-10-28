El BOE confirma el festivo del 2 de noviembre en esta comunidad autónoma: se mueve el festivo y habrá puente por el Día de Todos los Santos

El calendario laboral de 2026 reserva un nuevo puente para millones de trabajadores en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que el lunes 2 de noviembre será festivo en nueve comunidades autónomas, que han optado por trasladar el descanso del Día de Todos los Santos al día siguiente. Esta decisión permitirá enlazar tres jornadas consecutivas de descanso sin gastar días de vacaciones, aunque no tendrá efecto en todo el territorio nacional.

Las 9 comunidades con festivo el 2 de noviembre

El motivo de este cambio está en que el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en domingo. La normativa permite a las comunidades autónomas trasladar al lunes siguiente el descanso correspondiente a determinadas festividades nacionales que coinciden con ese día de la semana. La resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el BOE recoge el calendario oficial de fiestas laborales para 2026 y permite comprobar en qué territorios se aplicará esta medida.

En concreto, el lunes 2 de noviembre será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Navarra. En estas nueve autonomías, quienes habitualmente no trabajan los fines de semana podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, que son el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2. El día festivo será retribuido y no recuperable, de acuerdo con el calendario laboral correspondiente.

¿Dónde será laborable el lunes 2?

El panorama será diferente en el resto de España. Baleares, Cantabria, Cataluña, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana no han incluido el lunes 2 de noviembre como festivo autonómico general. Tampoco figura para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por tanto, en estos territorios será una jornada laborable ordinaria, salvo que exista alguna particularidad recogida en el calendario local aplicable.

El siguiente puente llegará en diciembre

Noviembre no será el único mes con posibilidades de descanso prolongado. El calendario laboral de 2026 también recoge el lunes 7 de diciembre como festivo en varias comunidades, al trasladarse el descanso correspondiente al Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre y cae en domingo. Al enlazarlo con la Inmaculada Concepción, el martes 8, algunos trabajadores podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, del sábado 5 al martes 8 de diciembre.

En definitiva, el puente de Todos los Santos será una oportunidad para desconectar antes de las fiestas navideñas, pero no todos los trabajadores tendrán los mismos días libres. La clave está en revisar el calendario oficial de cada territorio para evitar confusiones y organizar con antelación cualquier escapada.