Dónde viajar en el Puente de Todos los Santos: los mejores destinos para ir en noviembre y que son un chollo

Del 30 de octubre al 2 de noviembre se constituye el Puente de Todos los Santos de 2026. Uno de los puntos donde los viajes son más económicos que en otros momentos del año, debido a que noviembre es considerado uno de los meses más baratos del año para viajar, gracias a que es temporada baja.

Los precios de los vuelos se reducen, incluyendo billetes de ida y vuelta por menos de 40 euros. Las principales ciudades europeas reciben menos afluencia de turistas; además, las temperaturas permiten poder caminar sin sufrir las temperaturas altas de verano o las más frías del pleno invierno.

Viajes internacionales low-cost

Una de las ciudades más visitadas por españoles fuera del territorio nacional es Oporto. Es un buen destino en cuanto a precio: vuelos económicos, alojamiento barato y una buena comida a precios de menú del día muy bajos. El ambiente otoñal junto al Duero es un bonito paisaje para vacacionar. Los puntos turísticos de interés son el Puente de Don Luis I y Ribera (río Duero), la Librería Lello (famosa por inspirar al universo Harry Potter), la estación de San Bento y la cata de vinos en Gaia.

La ciudad de la moda y el diseño italiano, Milán, es otra de las grandes oportunidades a visitar en el puente. Noviembre es temporada baja en la ciudad, lo que desploma los billetes de avión a los aeropuertos de Malpensa o Bérgamo. Los vuelos suelen ser los más baratos de Europa (menos de 20 euros por trayecto). Aunque la ciudad es costosa, se puede disfrutar de sus monumentos gratuitos, sus barrios alternativos y su mafiosa cultura del ‘aperitivo’.

La capital de Hungría, Budapest, es otra de las grandes opciones para el puente. El calor del euro se multiplica allí. Comer en buenos restaurantes, moverse por la ciudad y alojarse en apartamentos de diseño es relativamente barato. Se puede disfrutar del Parlamento que se encuentra a orillas del Danubio, el Bastión de los Pescadores (mirador), el balneario Széchenyi (enormes piscinas termales) y la zona de Ruins Pubs.

Destinos nacionales para viajar en el puente

Sin salir de territorio nacional, también se pueden hacer escapadas, disfrutando del producto nacional. El Valle del Ambroz (Extremadura) celebra en noviembre su famoso ‘Otoño Mágico’. La Ribeira Sacra (Galicia) o Asturias Rural son destinos perfectos para desconexión y el descanso. Para quienes buscan algo más de diversión, PortAventura (Costa Dorada) es uno de los puntos más visitados con motivo de la festividad de Halloween.