Cuando se piensa en las cascadas que hay en Lugo, lo habitual es enfocarse hacia la sierra del Caurel o los Ancares. No obstante, en el extremo oriental de la provincia, donde los montes se pliegan en valles estrechos y casi cada pueblo es una aldea, se esconde un salto de agua que muchos aficionados a la montaña consideran el más espectacular de Galicia.

El paisaje que lo rodea tiene más de las Tierras Altas de Escocia que de la Galicia de las rías: laderas de monte bajo, bosques de ribera y una niebla que baja hasta el fondo del valle. Llegar hasta él no exige esfuerzos, aunque sí conocer el punto de partida, porque el sendero arranca en un aparcamiento junto a una carretera comarcal fácil de pasar de largo.

La Seimeira de Vilagocende, una cascada en Lugo con 54 metros de caída libre

El rincón protagonista de esta ocasión es la Seimeira de Vilagocende, en el municipio de A Fonsagrada. El nombre ya nos da una pista, porque seimeira es la palabra con la que en esta parte de la montaña lucense se designa a las cascadas. Según la ficha de Turismo de Galicia, el salto alcanza los 54 metros de altura y es uno de los más altos de la comunidad en caída libre.

Entre tanto, su agua pertenece al río Porteliña, que nace en la sierra del Hospital, entre cumbres que superan los 1.000 metros. Tras encajarse en un valle angosto, el río se topa con una fractura que atraviesa el terreno de norte a sur y ha dejado una pared vertical de más de 50 metros. Al no tener otra salida, el Porteliña se lanza al vacío y cae de un solo golpe hasta la poza.

Justamente, esa caída sin escalones intermedios es lo que la distingue de otros saltos gallegos, que suelen bajar en varios tramos sobre la roca.

Por eso muchas guías la presentan como la de mayor caída libre de Galicia, aunque las mediciones oscilan entre los 50 y los 54 metros, según la fuente.

Y más abajo, el Porteliña vierte sus aguas al río Lamas, afluente del Suarna, que a su vez acaba en el Navia.

Vilagocende, un bosque de cuento junto a la frontera con Asturias

Buena parte del encanto del lugar está en el propio camino. El sendero atraviesa un bosque autóctono de ribera formado por robles, abedules y alisos, con castaños centenarios en los alrededores del valle.

En otoño, los abedules se tiñen de amarillo y los robles de ocre, mientras la humedad cubre de musgo piedras y troncos, una estampa habitual en otras rutas del interior de Lugo que también recuerda a los paisajes escoceses.

Siguiendo el recorrido, al pie de la cascada, una pasarela de madera permite acercarse casi hasta la poza, y un puente lleva a la otra orilla, donde se conservan los restos de un viejo molino de piedra.

Además, el espacio cuenta con alguna mesa, un banco y una fuente, lo justo para hacer una parada antes de emprender la vuelta. Desde lo alto, un mirador ofrece otra perspectiva del salto, con el valle abierto a los pies.

La leyenda de la moura que vive bajo el agua de esta cascada gallega

Como tantos rincones de Galicia, la cascada tiene su propia leyenda. Según la tradición, bajo el agua vivía una moura, una de las figuras más conocidas de la mitología gallega: mujeres de belleza sobrenatural, a menudo rubias, que custodian tesoros en fuentes, castros y ríos. Un joven pastor se enamoró de ella al verla entre los árboles y le pidió que se quedara a su lado.

Ella aceptó con una condición: que le llevara una rosa roja. El muchacho la buscó durante días por todo el valle, sin éxito, y cuando regresó a la orilla, la moura ya no estaba.

Desde entonces, cuentan en la zona que la cascada es testigo de aquel amor imposible. Incluso, el propio nombre del municipio, A Fonsagrada (‘fuente sagrada’), habla de una tierra donde el agua siempre ha tenido algo de mágico.

¿Cómo se puede llegar a esta cascada en Lugo y cuál es la mejor ruta a seguir?

Desde A Fonsagrada, localidad conocida por ser una de las etapas del Camino Primitivo, hay que tomar la carretera LU-721 en dirección al valle del río Lamas. Unos 300 metros antes de llegar a la aldea de Vilagocende aparece una pequeña zona de aparcamiento, junto a un cartel que señala el inicio del sendero. A partir de ahí, el resto del recorrido se hace a pie.

El tramo hasta la cascada ronda el kilómetro (algo más, según algunos senderistas) y desciende todo el tiempo entre árboles y pasarelas, por lo que la vuelta, cuesta arriba, es la parte más exigente.

Aun así, se trata de una ruta de senderismo apta para casi cualquier persona con una forma física normal. Conviene llevar calzado con buen agarre, ya que la humedad hace que la madera y las piedras resbalen.

Por último, quien quiera alargar la jornada puede seguir el río y cruzar dos puentes más hasta otra pequeña cascada, la de Souto, atravesar el río Lamas y subir a Eirixín, una aldea rehabilitada con hórreos y la capilla de San Antonio.

La ruta baja después hasta A Retorta, el punto donde se juntan los ríos Suarna y Lamas, y regresa a Vilagocende cerrando un círculo por el fondo del valle.