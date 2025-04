No sale en ninguna guía, pero esta ruta por el interior de Lugo te llevará a bosques y cascadas ocultas

Si uno se ubica en los límites naturales entre Galicia y Castilla y León, podrá ver que el relieve goza de una serie de formaciones que contribuyen a moldear el paisaje del noroeste peninsular. Las laderas que componen los montes de León configuran corredores naturales por los que discurren numerosos cursos de agua, algunos de ellos encajonados en valles de difícil acceso.

Estas áreas de montaña sirven de conexión entre diferentes ecosistemas y, en algunos casos, protegen recursos fluviales con un mucho valor ecológico. Sin embargo, no todos estos lugares fueron incluidos en los circuitos oficiales. Hay rutas que no aparecen señalizadas y que, a pesar de todo, siguen activas como parte de la red informal de caminos que conectan aldeas y valles.

¿Cuál es la ruta por el interior de Galicia que lleva a bosques y cascadas ocultas?

Para los aventureros curiosos, existen tramos que no figuran normalmente en las guías turísticas y se sitúan en el interior de la comunidad gallega. La zona de la que vamos a hablar en esta ocasión tiene su acceso más frecuente desde la comarca de La Mariña Central, en Lugo. Esta es la previa para llegar a la increíble Ruta de los Pozos.

Desde la localidad de O Valadouro parte una carretera secundaria que comunica con pequeñas parroquias del entorno, como San Juán de Laxe o Santa Eulalia de Budián.

Antes de llegar a esta última, un desvío señaliza la ruta hacia San Cristovo. A partir de este punto, el desplazamiento debe realizarse a pie durante unos 500 metros. El camino discurre por un sendero fluvial encajonado entre vegetación de ribera y alguna formación rocosa de cuarcita.

La senda se inserta en la mencionada Ruta de los Pozos, un recorrido circular de poco más de 4,5 kilómetros. El itinerario se traza en paralelo al río Ferreira. A lo largo del trayecto se encuentran diferentes puntos de interés hidrológico, como pozas, saltos de agua y zonas de descanso.

Así es la increíble cascada en el Pozo da Onza

La ruta culmina en una caída de agua que, sin ser de grandes dimensiones, representa un ejemplo característico de las cascadas formadas en el norte de Galicia por ríos de corto recorrido.

La conocida como Fervenza do Pozo da Onza está situada a unos 700 metros sobre el nivel del mar, en el curso del Rego do Val dos Infernos. Este afluente del río Ouro nace en los Montes dos Cabaleiros, próximo a la Serra do Xistral.

El salto principal tiene una altura estimada de 15 metros. La caída se produce sobre una poza que permanece activa durante todo el año, con mayor caudal en los meses de lluvia. En verano, el lugar se transforma en una zona de baño, aunque no está habilitada con infraestructuras.

El entorno inmediato está compuesto por árboles autóctonos como robles, castaños y acebos. En menor medida, también se observan mimosas y vegetación de ribera como helechos y musgos. El terreno se mantiene húmedo buena parte del año, lo que favorece la aparición de líquenes sobre las rocas.

Leyendas y mitos de la Ruta dos Pozos

La tradición oral divulgó alrededor de este enclave diversas narraciones de carácter simbólico. Algunas versiones aluden a la existencia de una antigua laguna que habría inundado los valles bajos de O Valadouro. Otras leyendas hacen referencia a seres mitológicos.

Uno de los relatos más extendidos menciona a una criatura que habitaría en el fondo de la poza y que custodiaría un tesoro oculto. Se cuenta que en ciertas noches se pueden ver reflejos brillantes bajo el agua y que se oyen rugidos si alguien se aproxima demasiado.

También se documentó la leyenda de la Dama de las Aguas. En este caso, se atribuye el sonido de la fervenza al lamento de una figura femenina que habría perdido un objeto valioso. Según la versión recogida por algunos vecinos, se trataría de un peine de oro que fue robado, y desde entonces sus quejas habrían quedado integradas en el murmullo del agua.

¿Cómo se llega a esta ruta en el medio de los montes de León?

A continuación, estas son las indicaciones que sirven de guía hacia la Ruta dos Pozos y alrededores:

Partir desde O Valadouro por la carretera LU-162 en dirección a Burela Antes de Santa Eulalia de Budián, tomar el desvío a San Cristovo Continuar a pie unos 500 metros siguiendo la señalización hacia el Pozo da Onza

El tramo de acceso no presenta grandes dificultades. Algunos tramos cuentan con pasarelas de madera y escalinatas talladas en la roca. Se recomienda el uso de calzado adecuado, sobre todo en época de lluvias.